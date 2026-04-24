Ya hay fecha para las elecciones a la Presidencia de la Junta Pro Semana Santa de Toro
El plazo de presentación de candidaturas ha comenzado este 24 de abril y finalizará 24 horas antes de la celebración
Por orden de la comisión gestora de la Junta Pro Semana Santa de Toro se ha convocado al Pleno de Cofradías a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en los salones parroquiales de la iglesia de San Julián de los Caballeros el próximo viernes 8 de mayo a las 21.00 horas, donde tendrán lugar las próximas elecciones a la Presidencia.
El plazo de presentación de candidaturas ha comenzado este 24 de abril y finalizará 24 horas antes de la celebración. Deberán enviarse mediante correo certificado en la dirección de la Casa Parroquial, situada en la calle Cuesta de las Berceras, número 1.
Allí serán custodiadas hasta el día de la asamblea, donde se procederá a su apertura y a las votaciones.
Todas las candidaturas deberán ir acompañadas por un mínimo de avales correspondiente al 20% de los componentes del Peno de Cofradías, según marcan los Estatutos en su capítulo quinto, artículo 17.
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