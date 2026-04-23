Un establecimiento de Toro organiza una Feria de Abril del 1 al 3 de mayo
La cita combinará música, calesas con caballos, productos típicos andaluces y gastronomía a la brasa
Y.C.
Volantes, lunares y farolillos ambientarán un establecimiento del entorno de la plaza de San Francisco de Toro durante los días 1, 2 y 3 de mayo en una cita tematizada en la Feria de Abril.
La programación contempla la presencia de calesas durante el fin de semana en la plaza, que circularán por las mañanas en horario de 12.00 a 15.00 horas y por las tardes del viernes 1 y sábado 2 de mayo, de 18.00 a 21.00 horas. La organización afirma que la presencia de caballos estará sujeta a autorización previa.
Asimismo, se incluirán actuaciones musicales, que comenzarán el viernes a las 14.00 horas con Sergio Lucas. Ya por la noche, a las 21.30, será el turno de DJ Perinda. El sábado actuarán "Al son" a las 14.00 horas y "Ruedo flamenco" a las 21.30. Al día siguiente, la actividad musical concluirá a las 14.00 horas con DJ Manolo.
En el plano gastronómico, durante las mañanas, la cita contará con productos como pescaíto frito. Durante todo el día, también habrá algunas propuestas a la brasa como pinchos morunos y bebidas tradicionales de la Feria de Abril.
La celebración tendrá su punto de encuentro en la cafetería situada en la plaza de San Francisco, número 23. Desde la organización, invitan a los asistentes a que participen con indumentaria típica para esta cita y agradecen la colaboración del Ayuntamiento de Toro, Policía Local y a la Agrupación de Protección Civil.
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