Presunto robo con violencia a una mujer en la entrada de Morales de Toro
Los hechos ocurrieron en el camino de Toro sobre las 15.00 horas
Y. C.
Una mujer de 58 años ha sido víctima de un presunto robo con violencia en la entrada de Morales de Toro, sobre las 15.00 horas en el camino de Toro. Los hechos ocurrieron cuando la víctima paseaba por el lugar y fue abordada por dos mujeres jóvenes, de entre 20 y 25 años, que se dirigieron a ella. Según la información recabada, en cuestión de segundos la empujaron al suelo y le subieron la prenda que llevaba puesta para taparle los ojos, sustrayendo supuestamente varios objetos personales, entre ellos collares y una pulsera.
Durante el asalto, un varón que se encontraba en un coche también habría intervenido en la escena, según los hechos relatados. Posteriormente, los tres huyeron en un vehículo de color gris que apareció en el lugar aproximadamente un minuto después del inicio del robo, dirigiéndose en dirección a Tordesillas (Valladolid).
La víctima sufrió heridas como consecuencia de la caída, con molestias en el codo y en la boca, además de la rotura de sus gafas, lo que dificultó que pudiera pedir ayuda de inmediato.
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