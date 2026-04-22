La Casa de Cultura de Toro acogerá “Ciertos deslumbramientos”, una exposición que une imagen y palabra

La Casa de Cultura acogerá del 28 de abril al 30 de mayo la exposición “Ciertos deslumbramientos”, organizada por la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Toro y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. El proyecto reúne 24 fotografías del autor leonés José Ramón Vega, acompañadas por textos poéticos de Tomás Sánchez Santiago, escritor zamorano afincado en León y Premio Castilla y León de las Letras 2025.

La muestra establece un diálogo entre la imagen y la palabra a través de una serie de fotografías que sugieren espacios narrativos: instantes detenidos en los que la luz, a veces intensa, otras más tenue, adquiere un papel central. Incluye además una selección de cubiertas de la colección de poesía "De la belleza", coordinada por el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, en las que también aparecen imágenes de Vega.

El proyecto nace de la colaboración previa entre ambos creadores, iniciada con motivo de la publicación del libro “La belleza de lo pequeño”, de Sánchez Santiago. A partir de ese trabajo comenzaron a desarrollarse primero las fotografías y después los poemas, en un proceso de ajuste y selección que dio lugar al título compartido: “Ciertos deslumbramientos”.

Cartel de presentación de la exposición "Ciertos deslumbramientos". / Cedida

“El fotógrafo berciano pertenece a la estirpe de artistas que creen en la secreta vitalidad de la materia; oye latidos y percibe deslumbramientos allí donde solo parece habitar la discreción de lo cotidiano”, describe Sánchez Santiago. Por su parte, Vega define el proyecto como una “constelación menor, apenas perceptible, pero con su lugar en el universo”.

Tomás Sánchez Santiago

El poeta, narrador, ensayista y profesor, ha desarrollado una trayectoria literaria con títulos como “Amenaza en la fiesta”, “Vida del topo”, “El que desordena” o “Pérdida del ahí”. En 2019 publicó “Este otro orden”, volumen que reúne su poesía hasta esa fecha. Es autor también de prosa breve y de novelas como “Calle Feria” (Premio Ciudad de Salamanca) y “Años de mayor cuantía” (Premio de la Crítica de Castilla y León).

En 2025 obtuvo el Premio Nacional de la Crítica de poesía en castellano por “El que menos sabe” (Eolas, 2024) y ese mismo año fue distinguido con el Premio Castilla y León de las Letras, cuyo jurado destacó su capacidad para ofrecer una mirada “humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño”.

José Ramón Vega

Vinculado a la fotografía desde mediados de los años ochenta, ha centrado su trabajo especialmente en el retrato en blanco y negro. Formado en el ámbito de la fotografía analógica y el laboratorio, Vega ha retratado a buena parte del panorama cultural y social leonés.

Sus imágenes han sido utilizadas en publicaciones editoriales y musicales y han recibido reconocimiento en distintos certámenes. Influido por la fotografía documental de la segunda mitad del siglo XX, su obra se caracteriza por la sobriedad narrativa y la precisión en la captación de atmósferas, espacios y personajes.

“Ciertos deslumbramientos”

El proyecto forma parte de un programa expositivo itinerante que se inició en el Palacio de la Isla de Burgos, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y que ha recorrido distintas localidades de la Comunidad: el Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma (Soria), la Biblioteca Pública de Palencia, el Museo de León, el Museo Adolfo Suárez y la Transición de Cebreros (Ávila), la Casa de Cultura de Aranda de Duero (Burgos), el Centro Sociocultural ‘Casa de la Maestra’ de San Cristóbal de la Cuesta y la iglesia vieja de Sancti-Spíritus (Salamanca).

En marzo de 2026, la exposición se presentó en el Centro Cultural La Alhóndiga de Zamora, antes de su llegada a Toro.