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La Agrupación de Protección Civil de Toro recibe nuevo material para emergencias

Entre el equipamiento cedido por la Junta de Castilla y León se incluyen kits de mesas y sillas, camas plegables, termos, material de limpieza, focos LED, alargaderas y palas de nieve

La Agrupación de Protección Civil de Toro recibe nuevo material.

La Agrupación de Protección Civil de Toro recibe nuevo material. / Cedida

Yago Costoya

La Agrupación de Protección Civil de Toro ha recibido nuevo material destinado a reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, gracias a la cesión realizada por la Junta de Castilla y León, a través de su Agencia de Protección Civil y Emergencias.

Entre el equipamiento cedido se incluyen kits de mesas y sillas, camas plegables, termos, material de limpieza, focos LED, alargaderas y palas de nieve, todos ellos destinados a su uso en situaciones de emergencia y apoyo logístico.

El material ha sido recogido en Valladolid, para lo cual ha sido necesario el alquiler de una furgoneta con el fin de trasladar los equipos hasta el municipio.

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Desde el Ayuntamiento de Toro agradecen a la Junta de Castilla y León por "su implicación y apoyo continuo" y valoran "muy positivamente" esta colaboración institucional, "que permite seguir reforzando los medios disponibles para la atención a la ciudadanía en casos de necesidad, así como mejorar las condiciones de trabajo" de los voluntarios de Protección Civil.

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