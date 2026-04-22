La Agrupación de Protección Civil de Toro recibe nuevo material para emergencias
Entre el equipamiento cedido por la Junta de Castilla y León se incluyen kits de mesas y sillas, camas plegables, termos, material de limpieza, focos LED, alargaderas y palas de nieve
La Agrupación de Protección Civil de Toro ha recibido nuevo material destinado a reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, gracias a la cesión realizada por la Junta de Castilla y León, a través de su Agencia de Protección Civil y Emergencias.
Entre el equipamiento cedido se incluyen kits de mesas y sillas, camas plegables, termos, material de limpieza, focos LED, alargaderas y palas de nieve, todos ellos destinados a su uso en situaciones de emergencia y apoyo logístico.
El material ha sido recogido en Valladolid, para lo cual ha sido necesario el alquiler de una furgoneta con el fin de trasladar los equipos hasta el municipio.
Desde el Ayuntamiento de Toro agradecen a la Junta de Castilla y León por "su implicación y apoyo continuo" y valoran "muy positivamente" esta colaboración institucional, "que permite seguir reforzando los medios disponibles para la atención a la ciudadanía en casos de necesidad, así como mejorar las condiciones de trabajo" de los voluntarios de Protección Civil.
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