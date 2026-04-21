Vino
La D.O. Toro participa en la feria Prowein Singapur para reforzar su presencia en Asia
En la cita internacional participan 12 bodegas de la Denominación de Origen
Y.C.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro participa con 12 bodegas desde este martes 21 de abril hasta el próximo viernes 24 en la feria internacional Prowein Singapur, un encuentro destacado del sector vitivinícola en el sudeste asiático, con el objetivo de reforzar la internacionalización de sus vinos.
A lo largo de la jornada inaugural, la Denominación ha protagonizado una “masterclass” sobre los vinos de Toro, que han asegurado que “ha despertado un gran interés” entre los profesionales asistentes, que han completado el aforo. Durante la sesión, han ofrecido un recorrido por seis vinos de la zona que han sido elegidos entre las bodegas participantes en el stand institucional.
Las 12 bodegas presentes en esta acción promocional son: Bodega Bigardo, Bodega Bucrana, Bodega Elías Mora, Bodega Fariña, Bodega Frontaura, Bodega Monte la Reina, Bodega Palacio de Villachica, Bodega Rodríguez y Sanzo, Bodega Sobreño, Bodega Torreduero, Bodega Vatán y Bodega Viñaguareña.
A lo largo de los cuatro días de feria, el stand de la D.O. Toro servirá como punto de encuentro para importadores, distribuidores y profesionales del sector, que podrán conocer los vinos a través de catas con más de 30 vinos, reuniones comerciales y actividades promocionales.
La participación en Prowein Singapur forma parte de la estrategia de promoción exterior de la Denominación, con la que busca reforzar su posicionamiento en los mercados internacionales, especialmente en Asia, donde aseguran que el interés por sus vinos permanece en aumento.
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