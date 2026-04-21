Un centenar de militares de la UME realizará distintas maniobras en el entorno de Monte la Reina

Toro acogerá, del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026, a 100 militares que participarán en un ejercicio de adiestramiento del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en el marco de su programa anual de preparación.

Un total de 100 efectivos se desplazarán al municipio para participar en estas maniobras, que tendrán lugar principalmente en la zona de Monte la Reina. El contingente llegará el lunes 27 de abril a las 12:00 horas y permanecerá hasta primera hora del jueves 30 de abril.

Para el desarrollo de la actividad, el Ayuntamiento de Toro ha cedido las instalaciones del Pabellón Municipal Fernando Marbán, donde los militares se alojarán y realizarán labores de aseo y organización logística, incluyendo la preparación de comidas en el exterior del recinto. Asimismo, afirman que se habilitará una zona anexa para el estacionamiento de los medios del despliegue, que contará con un total de 19 vehículos, entre ligeros y pesados, incluyendo furgonetas, camiones y un autocar.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), perteneciente a las Fuerzas Armadas, interviene en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública en el territorio español.

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Desde el consistorio destacan “la importancia de colaborar con este tipo de iniciativas, que contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y a fortalecer la seguridad colectiva”.