Carlos Adeva, el muralista toresano que da forma a lo que cuentan las paredes

Si las paredes hablaran, tendrían mucho que contar y nosotros mucho de donde aprender. Carlos Adeva (Toro, 1974), a través de una brocha y su mano, plasma en ellas sus murales, reivindicando el papel del arte urbano como una herramienta capaz de cambiar la manera en la que se perciben los espacios.

Especializado en pintura mural y en la temática medieval, Adeva cuenta con más de 30 años de trayectoria artística, 17 de ellos centrados en el arte urbano. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos encargos y proyectos, estimando que, son alrededor de 100, las paredes que llevan su firma, repartidas principalmente entre las provincias de Zamora y Valladolid.

“El arte urbano tiene que servir para hacerte la vida mucho mejor”, reflexiona Adeva. En su opinión, los murales transforman algunos lugares que antes podían pasar desapercibidos en espacios que invitan a detenerse, mirar y sentir. “Antes pasabas por sitios que prácticamente ni los mirabas y ahora te pueden causar sensación”, explica.

Mural de la Batalla de Toro, pintado dentro del proyecto Toro Arte Urbano (TAU). / Cedida

Sin embargo, recalca que no todos los espacios se abordan de la misma manera, pues la ubicación condiciona el resultado final. En entornos como los cascos históricos, explica que el mural debe regirse a unos colores concretos para “integrarse en el espacio” de tal forma que “no llame la atención”.

La especialidad de Adeva por el ámbito medieval responde a sus raíces y su contexto: “Vivo en un sitio que es súper medieval”, explica, señalando referentes como la Colegiata de Santa María la Mayor, construida entre el último tercio del siglo XII y mediados del XIII, o los frescos del Real Convento de Santa Clara del siglo XIV, sobre los que giró su primera exposición artística.

En su experiencia, los murales de temática histórica, en contraste con el arte urbano más puramente decorativo, son los que más reacción generan en el público porque “te hacen reflexionar”, remarca. Asimismo, el artista considera que el arte urbano también se convierten en un elemento de identidad local, capaz de provocar conversaciones y de generar una mirada compartida entre vecinos, así como un recurso turístico para visitantes que dejen guiarse entre las historias de las paredes.

Carlos Adeva, con un mural realizado en Valladolid al fondo. / Yago Costoya

La presencia de sus obras en el espacio público, señala, conlleva también “la responsabilidad de hacerlo lo mejor que pueda”. En este sentido, reconoce que el oficio no está exento de dificultades, especialmente en el ámbito económico, donde asegura que los encargos no siempre se ajustan al esfuerzo que requieren.

Adeva realizó su primer mural en Vitoria – Gasteiz, en 2009. Bajo el título de “El Triunfo de Vitoria”, fue elaborado durante un taller de 16 voluntarios que él mismo coordinó. Esta experiencia la recuerda con especial cariño por ser, precisamente, la primera pared a la que dio color en su carrera. El artista también ha pintado murales en Recife (Brasil), aunque la mayoría de sus obras se encuentran repartidas entre las provincias de Zamora y Valladolid. Asimismo, en Toro dirige el proyecto Toro Arte Urbano (TAU).

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Mural realizado por Carlos Adeva. / Cedida

Además de los murales, Adeva también ha realizado distintas exposiciones desde sus comienzos en 1993, año en el que completó su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca y se desplazó hasta París para ampliar su aprendizaje durante tres años. Actualmente, compagina la realización de estos encargos con su labor como docente de dibujo artístico y técnicas pictóricas en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (Cearcal), en Valladolid.