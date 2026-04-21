Adiós a la escombrera ilegal de Tagarabuena: el Ayunamiento de Toro culmina su limpieza
Llamamiento del consistorio al civismo y la responsabilidad individual: "es obligatorio hacer uso de los servicios habilitados para la correcta gestión de residuos, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro"
Y.C.
El Ayuntamiento de Toro ha concluido los trabajos de limpieza de una escombrera ilegal localizada en la zona de Tagarabuena, donde se habían acumulado vertidos incontrolados. El punto afectado se encuentra a escasos 100 metros del cementerio y del campo de fútbol.
Debido al volumen de residuos acumulados, el consistorio señala que ha sido necesario externalizar parte de las actuaciones, que han sido completadas con medios municipales. Dos operarios han trabajado durante una jornada en la recogida y traslado de residuos al punto limpio, además de al acopio de restos de poda, utilizando la furgoneta del Departamento de Obras.
Tras las investigaciones realizadas en su momento, se determinó que los terrenos afectados son de propiedad municipal tras la ejecución de la autovía.
Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento al civismo y la responsabilidad individual, recordando "la obligación de hacer uso de los servicios habilitados para la correcta gestión de residuos, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro".
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