Solidaridad en Toro: llaveros artesanales para ayudar a una familia libanesa desplazada por el conflicto

Eduardo López e Iris Ana Inés, dos jóvenes toresanos de 31 años, han impulsado una iniciativa solidaria con la que han recaudado más de 600 euros a través de la venta de llaveros. La recaudación se destina a ayudar a una familia libanesa que, tras los ataques israelíes en Beirut, se vio obligada a abandonar su hogar y actualmente se encuentra refugiada en unos barrancones.

López elabora llaveros de cuero de forma artesanal, que se venden con aportación libre, aunque reconoce que la mayoría de las contribuciones suelen situarse entre los 5 y los 10 euros por unidad.

El origen de esta iniciativa solidaria se remonta a un viaje que ambos jóvenes realizaron entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025 a Líbano y Siria. Durante su estancia en Beirut, la capital libanesa, entablaron una estrecha relación con Mouhamad Youssef, un conductor local que les acogió en su propia casa tras conocer que ellos no tenían alojamiento para su última noche. Allí compartieron una cena y conocieron a su mujer y a sus dos hijos, una niña de tres años y un niño de seis.

Llaveros de cuero elaborados artesanalmente. / Cedida

Tras su regreso a España, la situación cambió drásticamente en el país de Oriente Medio. En el marco del conflicto entre Hezbollah e Israel, los bombardeos en Beirut obligaron a esta familia a abandonar su hogar. “Estuvieron viviendo un mes en el coche”, relata López. Al conocer esta situación, los jóvenes enviaron ayuda económica, encontrándose inicialmente con dificultades para realizar las transferencias. “En cuanto nos cercioramos de que les llegaba nuestro propio dinero, ya pudimos asumir este proyecto”, explica.

A partir de este momento, pusieron en marcha esta iniciativa solidaria con el objetivo de canalizar un mayor apoyo económico para la familia “porque un pequeño esfuerzo colectivo es mucho más grande que un gran esfuerzo individual”, recalca. López relata que, gracias a uno de los últimos envíos, la familia pudo comprar una bombona de gas y una estufa: “Nos dijo que, gracias a nosotros, su familia y él iban a poder dormir calientes. Escuchar esto fue algo muy emocionante”, reconoce conmovido al recordarlo.

La decisión de elaborar llaveros, relata, surgió con el objetivo de que el proyecto “no fuera pura beneficencia”, decantándose por este producto concreto por su sencillez y por la rapidez con la que podría confeccionarlos.

A través de este proyecto, los jóvenes han enviado a esta familia más de 600 euros que, López señala que “es preferible enviarlos en cantidades grandes, en lugar de pequeñas aportaciones, porque las comisiones se disparan”. Asimismo, destaca que cualquier persona interesada en adquirir un llavero puede ponerse en contacto con él a través del correo electrónico: eduardo8594@hotmail.com o en el bar Zamora Café & Copas, situado en Toro.

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“Las guerras generalmente se miden de forma cuantitativa, en números y estadísticas, pero al final, cuando esa guerra se cierne sobre una persona que conoces, pasa a tener nombre, apellidos y otro tipo de sentimientos”, concluye el joven.