Donación de sangre hoy en el Centro de Salud de Toro
Tendrá lugar de 16.00 a 21.00 horas
La Hermandad de Donantes de Sangre ha organizado una campaña de donación de sangre que tendrá lugar en el Centro de Salud de Toro este lunes 20 de abril, de 16.00 a 21.00 horas.
Los requisitos para las personas interesadas en participar son tener más de 18 años y acudir con el DNI, pesar más de 50 kilos y encontrarse bien de salud. Desde la organización destacan la importancia de la participación ciudadana para ayudar a garantizar las reservas de sangre.
Asimismo, recuerdan que se han ampliado las posibilidades de donar en Castilla y León, de acuerdo a una nueva normativa de la Unión Europea que establece que los hombres pueden realizar hasta seis donaciones al año y las mujeres cuatro, siempre y cuando hayan transcurrido dos meses entre ellas.
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