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Un detenido en una operación contra la trata de seres humanos y la inmigración irregular en Toro y el Alfoz

Varias personas permanecen investigadas tras los registros realizados en viviendas y seis ciudadanos nepalíes han sido atendidos por la Guardia Civil

Un coche de una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Zamora.

Un coche de una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Zamora. / Archivo

Y.C.

La Guardia Civil de Zamora, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha llevado a cabo una operación contra la presunta trata de seres humanos con fines de explotación laboral y fomento de la inmigración irregular en Toro y el Alfoz, en la que una persona ha sido detenida.

Así lo ha explicado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras la reunión de coordinación mantenida con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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Según ha informado, además del detenido, varias personas permanecen investigadas en relación con los hechos, mientras que seis ciudadanos nepalíes han sido atendidos por los agentes de la Guardia Civil. La actuación incluyó registros en viviendas vinculadas a la investigación, en los que se intervinieron distintos efectos.

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