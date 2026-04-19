Vuelca un vehículo en Toro al intentar esquivar un jabalí: hay un herido de 33 años
El hombre fue trasladado al hospital Virgen de la Concha de Zamora en ambulancia, aunque no reviste gravedad
T. S.
Un hombre de 33 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico por fauna. Todo ha ocurrido a las 21.45 horas de este sábado en el punto kilométrico 27 de la ZA-610 de Toro, donde un vehículo volcó al intentar esquivar un jabalí.
Hasta el lugar de los hechos se movilizó una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al herido al hospital Virgen de la Concha de Zamora, aunque no revestía gravedad.
Accidentes por fauna salvaje
Cada año los animales salvajes provocan en las carreteras de Zamora más de un millar de accidentes de tráfico. Zamora es la cuarta provincia con más casos, por detrás de Burgos, León y Soria. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.
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