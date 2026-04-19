El PP de Toro denuncia el "estado de abandono" en diversos espacios públicos de la ciudad

El grupo municipal del Partido Popular de Toro ha denunciado el "estado de abandono" de diversas zonas verdes y espacios públicos de la ciudad, criticando la gestión del alcalde y la concejala de Parques y Jardines.

Entre las ubicaciones mencionadas, han destacado el parque de Antona García, donde han afirmado que permanecen "zonas degradadas" ante una "falta de mantenimiento".

Asimismo, han afirmado que "el abandono es aún más visible" en el parque que conecta Antona García con el Paseo del Carmen, Cuesta Cavila, Cuesta de las Berceras y el entorno del Alcázar. Por otro lado, los ediles han mencionado la Avenida Tagarabuena y el Polígono Norte, donde han señalado que "el deterioro" de espacios públicos es "evidente para cualquier vecino".

Un banco roto en un parque de Toro. / Cedida

Desde el Partido Popular consideran que esta imagen es "inaceptable" para vecinos y visitantes, recalcando que, en periodos recientes, "Toro ha recibido un elevado número de personas".

En este contexto, han señalado que la situación resulta "incomprensible cuando existe una concejala liberada de Parques y Jardines con una retribución aproximada de 37.000 euros anuales".

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Además, han afirmado que el alcalde "no asume su responsabilidad" , subrayando que la gestión municipal se basa en "el trabajo diario". El PP ha subrayado la necesidad de "mantener en condiciones dignas" los espacios públicos de Toro.