La cofradía de la Virgen de la Soledad de Toro estrena nuevo logotipo

Durante la Asamblea General de la cofradía de la Virgen de la Soledad, ya celebrada como junta directiva y no como gestora, la presidenta, María Ángeles García, informó de la realización y comercialización de las nuevas medallas "según el modelo elegido por los asistentes a la asamblea anterior", que reproduce la corona de la Virgen, un símbolo que se ha incorporado en abanicos, rosarios, velas y talonarios.

En este contexto, García destacó que “queremos que haya una unidad y una mejor imagen y presentación”. Las medallas se comercializaron por primera vez el Sábado Santo y la presidenta afirmó que “han quedado muy bonitas y han tenido muchísima aceptación”.

Restauración de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias en su Soledad

Otro de los puntos destacados que se abordaron fue la restauración de la imagen titular, que ha incluido la reparación de los brazos “que presentaban algunas grietas” y también diversas partes del bastidor, donde se ha incluido un tratamiento anticarcoma. Asimismo, se llevó a cabo la limpieza integral de las manos y el rostro.

Logotipo de la cofradía Virgen de la Soledad. / Cedida

García describió que los trabajos han sido realizados en el taller de restauración del Obispado de Zamora por la especialista Patricia Ganado, “respetando la obra tal y como la concibió el autor, que ya tenía en mente una limpieza de la imagen antes de fallecer”, explicó.

Además, destacó que este trabajo “ha sido pagado a partes iguales” por la cofradía de la Virgen de la Soledad y la de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, con la que comparten sede: la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina.

Mantenimiento del templo y nueva cuota

En este contexto, la presidenta informó de colaboración entre ambas cofradías en el mantenimiento del templo, informando de la aportación de 3.000 euros destinada a las obras de reparación del campanario. En el apartado económico, también se aprobó la subida de la cuota anual, que pasará de 8 a 12 euros, tras mantenerse invariable, según explicó, desde 2018.

Últimas elecciones

García también se refirió a las elecciones celebradas el 13 de junio de 2025, en las que únicamente se presentó su candidatura, a pesar de tratarse de una hermandad “con cerca de 400 cofrades”. Describió esta participación como “pequeña” y animó a los hermanos a “implicarse más y colaborar”, destacando que “cuantas más ideas haya, podemos hacer más cosas o hacerlas mejor”.

Semana Santa

En el repaso de la actividad reciente, se destacó la celebración de la Semana Santa, marcada este año por unas condiciones meteorológicas “excepcionales” que permitieron el desarrollo de los actos procesionales de la cofradía, tras dos sin salir. En este sentido, la presidenta explicó que “por primera vez los arreglos musicales realizados para banda del himno compuesto por José Chillón pudieron ser interpretados al aire libre”. Añadió que fueron elaborados por el propio Chillón junto con el director de la banda “La Lira”, Jairo del Río.

Actuaciones previstas

También se abordó el estado de conservación del ajuar de la imagen “que tiene grandes necesidades”, reconoció García. Precisó que, especialmente, los mantos “necesitan una revisión y restauración de algunas de sus partes”. Asimismo, señaló que el guion procesional “está muy deteriorado” y que está prevista su restauración.

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“Tendrán que hacer una valoración de la pintura que aparece en el guion antiguo, para ver si merece la pena o no su restauración, o si se nos aconseja hacer uno nuevo y dejar el otro realmente como una reliquia”, describió la presidenta. Además, añadió que está previsto cambiar el repostero para incorporar el nuevo logotipo de la cofradía, en el marco de la incorporación de cofrades masculinos.