Valbusenda se reunirá con los trabajadores para iniciar la negociación sobre posibles despidos

Las dificultades económicas por las que atraviesa el complejo hotelero Valbusenda Hotel Bodega & Spa han llevado a la propiedad a concertar una reunión con los representantes de los empleados y sus asesores, a los que podría plantear un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) para parte de la plantilla y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el resto.

La reunión tendrá lugar el 27 de abril y, en principio, la propiedad del complejo entregará a los integrantes de la comisión negociadora la documentación relativa a la medida laboral combinada con la que pretende reducir gastos, ya que, en principio, conllevaría el despido de parte de los más de 20 empleados del hotel y de la bodega.

Sonia Álvarez Ratón, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos, Movilidad y Consumo del sindicato UGT, destacó que, en principio, con la reunión fijada para el 27 de abril se abre un "periodo de consultas" y que la empresa facilitará la documentación sobre la medida laboral que propone, que afectaría a trabajadores de diferentes "categorías" como camareros, personal de sala, mantenimiento o empleados de la bodega.

A la espera de que se celebre la reunión prevista, el sindicato UGT es partidario de negociar un despido colectivo con las mejores condiciones para la totalidad de los trabajadores que "llevan un año cobrando tarde y mal".

Por otra parte, sigue abierta la subasta judicial del complejo hotelero con un valor que supera los 5,3 millones de euros.