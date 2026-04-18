Toro suena en Disneyland París: la banda de la Escuela de Música participa en un emotivo desfile

Un total de 67 alumnos de la banda de la Escuela de Música Municipal "Jesús López Cobos" han participado este sábado en un desfile en Disneyland París (Francia), enmarcado dentro del proyecto "Disney Performing Arts”.

La cabalgata, que tuvo una duración de veinte minutos, contó con un repertorio de tres pasodobles que fueron elegidos por el director de la escuela, Luis Ángel Vaquero. En este caso, explicó que se interpretaron “Amparito Roca”, de Jaime Texidor, “Sones del Órbigo”, de David Rivas y “Ayamonte”, de Juan Amador Jiménez.

Vaquero destacó la intensidad con la que han vivido esta experiencia, en la que el grupo ha estado acompañado por familiares, sumando un total de 186 personas, entre alumnos y acompañantes. “Los niños estaban muy nerviosos y emocionados, se les saltaban las lágrimas”, señaló el director.

Alumnos y familiares durante su visita a París. / Cedida

Asimismo, subrayó el trabajo previo realizado por el alumnado durante los desfiles preparatorios que se llevaron a cabo por las calles de Toro, lo que permitió afrontar la experiencia con mayor soltura. “Representar a Toro y poder tocar en una cabalgata de este nivel en Disney es algo muy motivador y gratificante para los niños”, añadió.

Desde la dirección de la escuela se valora la participación como una experiencia “muy positiva”, tanto a nivel musical como educativo, ya que ha permitido a los estudiantes aprender a desfilar y representar a la ciudad en un escenario internacional.

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Vaquero agradeció la colaboración del diputado provincial de Cultura, Víctor López, por la “partida íntegra para el pago de un autocar”, así como al alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y al concejal de Cultura, Javier López, por “facilitarnos el teatro” durante la actuación, el 22 de marzo, dentro del Pórtico Musical de Semana Santa, “para sacar dinero con las entradas y disminuir los gastos del viaje”. Del mismo modo, quiso agradecer el apoyo y el esfuerzo de las familias de los alumnos.