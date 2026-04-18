Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso José Luis Pascual por fraude: más detenidosDespidos en el hotel Valbusenda (Peleagonzalo, Zamora)Tran madrugador: movilizaciónJornada deportiva en Zamora
instagramlinkedin

Villavendimio

Talleres en Villavendimio para personas mayores: todos los martes de abril, mayo y junio

Tendrán lugar a las 11.00 horas en el Centro de Día

Cartel de los talleres realizados en Villavendimio.

Cartel de los talleres realizados en Villavendimio. / Cedida

Y.C.

El Ayuntamiento de Villavendimio, en colaboración con Cruz Roja, ha organizado unos talleres durante los martes de abril, mayo y junio que incluyen actividades de memoria, psicomotricidad, emociones y otras dinámicas. Tendrán lugar a las 11.00 horas en el Centro de Día, con una duración de una hora.

Desde la organización afirman que es una oportunidad para aprender, mantenerse activo, conocer gente y pasárselo bien. Asimismo, aunque las actividades están dirigidas a personas mayores, animan a todos los vecinos a participar y a “demostrar que en Villavendimio somos un pueblo activo, unido y con ganas de disfrutar”, destaca el consistorio.

Noticias relacionadas

Cartel de los talleres realizados en Villavendimio.

Cartel de los talleres realizados en Villavendimio. / Cedida

Este proyecto cuenta con la subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y sobre Sociedades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
  2. José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, se habría apoyado en su mujer para ejecutar el fraude millonario
  3. Adjudicadas por dos millones las obras de un edificio del cuartel zamorano de Monte la Reina
  4. Medio siglo de historia compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad
  5. El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros
  6. Una chispa de una desbrozadora, posible causa del incendio de Lubián
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  8. Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro

Talleres en Villavendimio para personas mayores: todos los martes de abril, mayo y junio

Talleres en Villavendimio para personas mayores: todos los martes de abril, mayo y junio

¿Crisis entre el zamorano Plex y Aitana? La cantante habla: "Sucio"

¿Crisis entre el zamorano Plex y Aitana? La cantante habla: "Sucio"

La Biblioteca de Toro celebra el Día del Libro con un mercadillo solidario y propuestas infantiles

La Biblioteca de Toro celebra el Día del Libro con un mercadillo solidario y propuestas infantiles

Valbusenda se reunirá con los trabajadores para iniciar la negociación sobre posibles despidos

Ana Amaro presenta en Toro el libro sobre la "maravillosa sencillez" de la vida contemplativa en el Sancti Spiritus

Ana Amaro presenta en Toro el libro sobre la "maravillosa sencillez" de la vida contemplativa en el Sancti Spiritus

La reapertura de tres parques de Toro, pendiente de la certificación de seguridad de las instalaciones

La reapertura de tres parques de Toro, pendiente de la certificación de seguridad de las instalaciones

El Museo del Vino de Morales de Toro se convertirá en agosto en un observatorio para admirar el eclipse solar

El Museo del Vino de Morales de Toro se convertirá en agosto en un observatorio para admirar el eclipse solar

Alerta en el sector remolachero: Asaja denuncia que Azucarera no renovará parte de los contratos la próxima campaña

Alerta en el sector remolachero: Asaja denuncia que Azucarera no renovará parte de los contratos la próxima campaña
Tracking Pixel Contents