Villavendimio
Talleres en Villavendimio para personas mayores: todos los martes de abril, mayo y junio
Tendrán lugar a las 11.00 horas en el Centro de Día
Y.C.
El Ayuntamiento de Villavendimio, en colaboración con Cruz Roja, ha organizado unos talleres durante los martes de abril, mayo y junio que incluyen actividades de memoria, psicomotricidad, emociones y otras dinámicas. Tendrán lugar a las 11.00 horas en el Centro de Día, con una duración de una hora.
Desde la organización afirman que es una oportunidad para aprender, mantenerse activo, conocer gente y pasárselo bien. Asimismo, aunque las actividades están dirigidas a personas mayores, animan a todos los vecinos a participar y a “demostrar que en Villavendimio somos un pueblo activo, unido y con ganas de disfrutar”, destaca el consistorio.
Este proyecto cuenta con la subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y sobre Sociedades.
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