Bomberos y Policía Local de Toro se forman en el uso del desfibrilador

Nueve bomberos y cuatro integrantes de la Policía Local de Toro han participado este sábado en la propuesta formativa teórico-práctica de ocho horas de Cruz Roja sobre desfibrilación semiautomática externa, organizada por la concejalía de Seguridad Ciudadana.

La propuesta, impartida en el salón de plenos del Ayuntamiento, tiene como objetivo dar a conocer la aplicación de técnicas que permitan actuar de forma eficaz ante situaciones de urgencia, así como enseñar a mantener a la víctima "en las mejores condiciones vitales" antes de la llegada de los servicios de emergencias. Asimismo, aborda el uso del desfibrilador externo automático, con sus posibles variantes y secuencias.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez, destacó que, aunque los profesionales “ya son conocedores” de estos procedimientos, “refrescarse y actualizar esta formación siempre viene bien”.

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La formación está organizada conforme al decreto por el que se regula el uso de los desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario.