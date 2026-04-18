Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso José Luis Pascual por fraude: más detenidosDespidos en el hotel Valbusenda (Peleagonzalo, Zamora)Tran madrugador: movilizaciónJornada deportiva en Zamora
instagramlinkedin

La Biblioteca de Toro celebra el Día del Libro con un mercadillo solidario y propuestas infantiles

Las actividades se desarrollarán del lunes 20 al viernes 24 de abril

Taller creativo cuentacuentos en la Biblioteca de Toro

Taller creativo cuentacuentos en la Biblioteca de Toro / Archivo

Yago Costoya

La próxima semana, con motivo del Día Internacional del Libro que se conmemora el jueves 23 de abril, la Biblioteca de Toro ha organizado una programación que combina cultura, solidaridad y actividades infantiles.

Desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril, tendrá lugar un mercadillo solidario de libros de segunda mano en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Los fondos recaudados se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora, en apoyo a la biblioteca que esta entidad mantiene en el Hospital Provincial de Zamora para los pacientes.

Además, los días 21 y 22 de abril, la biblioteca recibirá la visita de los niños de la guardería de Toro, una actividad que busca acercar la lectura a los más pequeños desde edades tempranas.

Noticias relacionadas

Como cierre de la programación, el viernes 24 de abril, de 11:30 a 13:00 horas, se celebrará un bingo literario junto con otros juegos dirigidos a niños de a partir de 6 años. Para participar será necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico casacultura@toroayto.es o mediante WhatsApp al número 980 690 108.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
  2. José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, se habría apoyado en su mujer para ejecutar el fraude millonario
  3. Adjudicadas por dos millones las obras de un edificio del cuartel zamorano de Monte la Reina
  4. Medio siglo de historia compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad
  5. El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros
  6. Una chispa de una desbrozadora, posible causa del incendio de Lubián
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  8. Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro

Talleres en Villavendimio para personas mayores: todos los martes de abril, mayo y junio

Talleres en Villavendimio para personas mayores: todos los martes de abril, mayo y junio

¿Crisis entre el zamorano Plex y Aitana? La cantante habla: "Sucio"

¿Crisis entre el zamorano Plex y Aitana? La cantante habla: "Sucio"

La Biblioteca de Toro celebra el Día del Libro con un mercadillo solidario y propuestas infantiles

La Biblioteca de Toro celebra el Día del Libro con un mercadillo solidario y propuestas infantiles

Valbusenda se reunirá con los trabajadores para iniciar la negociación sobre posibles despidos

Ana Amaro presenta en Toro el libro sobre la "maravillosa sencillez" de la vida contemplativa en el Sancti Spiritus

Ana Amaro presenta en Toro el libro sobre la "maravillosa sencillez" de la vida contemplativa en el Sancti Spiritus

La reapertura de tres parques de Toro, pendiente de la certificación de seguridad de las instalaciones

La reapertura de tres parques de Toro, pendiente de la certificación de seguridad de las instalaciones

El Museo del Vino de Morales de Toro se convertirá en agosto en un observatorio para admirar el eclipse solar

El Museo del Vino de Morales de Toro se convertirá en agosto en un observatorio para admirar el eclipse solar

Alerta en el sector remolachero: Asaja denuncia que Azucarera no renovará parte de los contratos la próxima campaña

Alerta en el sector remolachero: Asaja denuncia que Azucarera no renovará parte de los contratos la próxima campaña
Tracking Pixel Contents