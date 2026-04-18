La Biblioteca de Toro celebra el Día del Libro con un mercadillo solidario y propuestas infantiles

La próxima semana, con motivo del Día Internacional del Libro que se conmemora el jueves 23 de abril, la Biblioteca de Toro ha organizado una programación que combina cultura, solidaridad y actividades infantiles.

Desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril, tendrá lugar un mercadillo solidario de libros de segunda mano en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Los fondos recaudados se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora, en apoyo a la biblioteca que esta entidad mantiene en el Hospital Provincial de Zamora para los pacientes.

Además, los días 21 y 22 de abril, la biblioteca recibirá la visita de los niños de la guardería de Toro, una actividad que busca acercar la lectura a los más pequeños desde edades tempranas.

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Como cierre de la programación, el viernes 24 de abril, de 11:30 a 13:00 horas, se celebrará un bingo literario junto con otros juegos dirigidos a niños de a partir de 6 años. Para participar será necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico casacultura@toroayto.es o mediante WhatsApp al número 980 690 108.