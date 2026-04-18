Ana Amaro presenta en Toro el libro sobre la "maravillosa sencillez" de la vida contemplativa en el Sancti Spiritus

La arquitecta, artista visual y fotógrafa, Ana Amado, ha presentado en el Sancti Spiritus el libro de imágenes sobre el convento y las hermanas dominicas, en el que propone un retrato íntimo de la vida contemplativa, la belleza de lo oculto y la extraordinaria cotidianidad de lo desconocido.

"Sancti Spiritus" es el título del libro que Amado presentó en un acto, el que también participó el director de la editorial "La Fábrica", Óscar Becerra, y en el que interactuó con las monjas, las auténticas protagonistas de su obra. A través de las respuestas a preguntas formuladas por Becerra, la autora desgranó los entresijos de un libro, en el que las fotografías se complementan con el relato "Las que rezan" de la escritora Lara Moreno.

Ana Amado y Óscar Becerra presentan el libro "Sancti Spiritus" en Toro. / M. J. C.

Reconoció Amado que el punto de partida fue el programa de televisión "Pueblo de Dios", en el que descubrió la belleza del monasterio toresano. Ese mismo día, decidió escribir a las religiosas y, aunque "no esperaba que me dijeran que sí", durante el año 2019 compartió ocho días de convivencia con ellas en el interior del monasterio. Además, precisó que recaló en Toro "buscando una belleza", la del monasterio, pero al final "me di cuenta de que lo que buscaba era encontrarme a mí misma".

De las 60 imágenes que ilustran el libro reconoció que algunas son descriptivas y recrean la arquitectura y distintos espacios del monasterio, pero las "realmente importantes" son las que protagonizan las monjas, a pesar de que, durante su estancia en el Sancti Spiritus, llegó a sentir que, en parte, "estaba rompiendo su paz".

En la presentación, Amado planteó a las religiosas la importancia que libros como el que ha publicado o películas como "Los Domingos" pueden tener a la hora de apoyar el "resurgir" del interés por lo religioso y para paliar la falta de vocaciones. Las dominicas coincidieron con la autora en que los medios audiovisuales, la música o los libros pueden ayudar a aquellas mujeres que "tengan dudas".

Las hermanas domiicas y vecinos de Toro siguen con atención la presentación del libro. / M. J. C.

Por otra parte, subrayó que el libro también podría enmarcarse en el trabajo que realiza para visibilizar aspectos relacionados con las mujeres para las que los conventos fueron un "refugio" en otras épocas.

Por último, Amado recalcó que en las fotografías del libro ha pretendido transmitir la "maravillosa sencillez" de la vida contemplativa en el Sancti Spiritus, reflexión que comparten las religiosas, que "invitaron" a la fotógrafa a publicar una segunda parte de la obra en la que refleje "la alegría que hay en los monasterios".