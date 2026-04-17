La reapertura de tres parques de Toro, pendiente de la certificación de seguridad de las instalaciones

Los tres parques infantiles de Toro en los que el Ayuntamiento está ejecutando diversas mejoras permanecerán cerrados hasta obtener la certificación oficial de seguridad y la recepción de la obra por parte del técnico municipal competente.

Así lo ha confirmado este viernes el Ayuntamiento, que ha precisado que las obras de adecuación y reparación de los parques de San Francisco, El Canto y Tagarabuena, adjudicadas el pasado mes de diciembre y que se iniciaron hace aproximadamente un mes, "avanzan a buen ritmo".

De otro lado, resaltó que, aunque a simple vista pueda parecer que los trabajos están finalizados, no han concluido las obras necesarias para su correcta finalización. De hecho, antes de la entrega oficial al Ayuntamiento, una empresa externa será la encargada de certificar que las instalaciones cumplen con la normativa de seguridad vigente.

Una vez obtenida esta certificación, el técnico municipal procederá a la recepción de la obra, verificando que se han cumplido todas las condiciones establecidas en el contrato de adjudicación de las obras. Será entonces cuando se produzca la apertura de los tres parques de forma simultánea, ya que forman parte de un único proyecto, garantizando así su uso en condiciones óptimas de seguridad para los usuarios.

Aunque la fecha inicialmente prevista para la finalización de las obras era el 12 de abril los trabajos en las tres zonas de ocio infantil se han retrasado por las condiciones meteorológicas adversas registradas durante los meses de enero y febrero, que impidieron su normal desarrollo. Con la llegada del buen tiempo, la empresa adjudicataria agilizará al máximo las actuaciones pendientes.

El Ayuntamiento ha solicitado públicamente "comprensión y paciencia" a los vecinos ante los inconvenientes ocasionados por "circunstancias de fuerza mayor" y ha anunciado que se informará debidamente sobre la fecha de apertura de los parques.

Mientras tanto, se anima a la ciudadanía a disfrutar de otros espacios de ocio y juego de la ciudad, como los parques de Antona García, Barrio del Carmen, Calle Solejar o Plaza del Templo.