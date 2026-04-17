El Museo del Vino de Morales de Toro se convertirá en agosto en un observatorio para admirar el eclipse solar

Pagos del Rey Museo del Vino, enclavado en Morales de Toro, ha preparado una jornada especial para disfrutar desde sus instalaciones de uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año: el eclipse solar, que tendrá el próximo 12 de agosto.

El jardín del museo se convertirá en un observatorio privilegiado para seguir el desarrollo del eclipse total de sol, un fenómeno que no se producía en España desde 1912 y que ha despertado un enorme interés. Para enriquecer la experiencia, los asistentes contarán con el acompañamiento de un especialista en Astronomía, quien se encargará de guiar la observación y contextualizar este hito histórico bajo el firmamento zamorano.

La actividad comenzará a las 19:00 horas con la recepción de los asistentes, que serán recibidos con una copa del vino "Pulpo Godello" de la Denominación de Origen Monterrei. A continuación, entre las 19:30 y las 20:30 horas, tendrá lugar la observación del eclipse, para la que se facilitarán gafas homologadas a todos los asistentes.

Tras la observación, tendrá lugar una cena tipo cóctel, elaborada por el restaurante La Panera de San Juan, que incluirá una selección de pinchos acompañados por vinos de distintas regiones productoras como Toro, Ribera del Duero y Nueva Zelanda.

El director de Pagos del Rey Museo del Vino, Roberto Castaño, ha destacado que "con esta propuesta buscamos ofrecer una forma diferente de acercarse al museo, vinculando la cultura del vino con un acontecimiento astronómico que invita a detenerse y observar. Es una actividad pensada para disfrutar sin prisas, en un entorno como el nuestro”

La actividad tiene un precio de 36 euros por persona y se requiere reserva previa a través del teléfono 980 69 67 63. La novedosa iniciativa se enmarca en la línea de programación del recinto museístico, centrada en ofrecer propuestas que conecten la cultura del vino con experiencias.

En este sentido, Pagos del Rey Museo del Vino presentó hace unos meses presentó una propuesta inmersiva: la visita con experiencia de realidad virtual que permite al visitante adentrarse en distintos momentos clave de la historia del vino: el trabajo en el viñedo durante la vendimia, la magia de la fermentación, el reposo de las barricas en la sala de crianza y el emocionante viaje de los vinos de Toro hacia el Nuevo Mundo.