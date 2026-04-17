Ya hay fecha para la celebración de la Feria del Vino de Toro: reserva este fin de semana

La Feria del Vino de Toro se ha consolidado como una cita marcada en rojo en el calendario por toresanos y visitantes que recalan en la ciudad dispuestos a disfrutar del ambiente festivo que se genera en torno al certamen y a probar los tintos, rosados y blancos que elaboran las bodegas participantes.

Por el momento, ya han trascendido las fechas en las que se celebrará una nueva edición de la Feria del Vino de Toro, que regresará a la ciudad el fin de semana del 30 y el 31 de mayo.

En el marco de los preparativos del certamen, el Consejo Regulador celebrará este viernes en su sede una reunión con los hosteleros que regentan bares y restaurantes en la ciudad interesados en participar con una caseta, en la que los visitantes podrán degustar su oferta gastronómica y maridarla con los vinos de las bodegas que se inscriban en la Feria.

En las últimas ediciones, la Feria del Vino de Toro se ha celebrado en distintos puntos estratégicos de la ciudad como la plaza de San Francisco y la Plaza Mayor, emplazamientos elegidos para ubicar las casetas desde las que los bodegueros ofrecen a los toresanos y visitantes la posibilidad de degustar sus distintas elaboraciones.

La Feria del Vino se complementa además con otras actividades lúdicas como conciertos musicales, que contribuyen a generar un ambiente festivo en torno al mejor "embajador" de la ciudad y a convertir el certamen en un reclamo turístico de primer orden.