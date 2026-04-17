"Circuitos escénicos" acerca el teatro, la danza o la música a seis localidades de Zamora

Seis localidades de Zamora disfrutarán de representaciones teatrales, espectáculos de danza o actuaciones musicales en el marco de la programación oficial de "Circuitos Escénicos", iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León.

La iniciativa, en la que colaboran la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y las entidades locales, permitirá el desarrollo de un total de 37 representaciones de artes escénicas y musicales en diversos puntos de la geografía zamorana.

Para la presente edición, las seis localidades de la provincia de Zamora que cuentan con programación y presupuesto asignado son Alcañices, Bermillo de Sayago, Fermoselle, Fuentesaúco, Morales del Vino y Villalpando. La programación contará con un presupuesto total de 44.319 euros, de los que 24.256 serán aportados por la Junta de Castilla y León y 20.063 por las entidades locales participantes.

La cartelera destaca por su variedad multidisciplinar, incluyendo desde teatro clásico y contemporáneo hasta música, danza, magia y espectáculos de circo, orientados tanto al público adulto como al infantil y familiar.

El programa ya está en marcha y las primeras representaciones en Alcañices o Morales del Vino han tenido una notable respuesta de público.

La programación continuará con nuevas actuaciones como la prevista en Fermoselle, a cargo de la compañía Enriqueta Mo Danza, con el espectáculo Bailando en hombre o "Malabaqué’" de La Pequeña Victoria Zen, en el Teatro Municipal de Fuentesaúco. Miguel Pahino actuará en Villalpando con "Dúo de Pikas"’, mientras que en Bermillo de Sayago los vecinos podrán disfrutar del espectáculo "El Embaucador" con Andrés Madruga.

Este modelo de gestión se articula mediante convenios en los que los municipios deben disponer de un espacio escénico que reúna los requisitos técnicos necesarios para garantizar la calidad de los montajes.