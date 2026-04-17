El Ayuntamiento de Toro da un paso "clave" para la construcción del nuevo Parque Comarcal de Bomberos

El Ayuntamiento ha dado un paso decisivo para materializar el proyecto de construcción del nuevo Parque Comarcal de Bomberos de Toro en la parcela cedida a la Diputación que ocupaba el antiguo matadero municipal, instalaciones que ya han sido derribadas. La institución provincial adjudicó a finales del mes de enero las obras de construcción del nuevo Parque Comarcal de Bomberos por un importe total de 748.849 euros, que serán sufragadas con cargo al presupuesto de la institución.

El plazo de ejecución de las obras es de nueve meses y, en el marco de la actuación, el Ayuntamiento asume el proyecto de instalación de una línea eléctrica a 13,2/20 kV (kilovoltios) para alimentar un nuevo centro de transformación, con una potencia inicial de 50 kVA (kilovoltio-amperio) y una línea en baja tensión, que suministrará energía al futuro Parque Comarcal de Bomberos, el centro de acogida o "refugio" de animales abandonados y el recinto del Punto Limpio municipal, aunque la infraestructura quedará "preparada" para futuros abonados en la zona.

El Ayuntamiento ha convocado el procedimiento para adjudicar el contrato del proyecto del nuevo centro de transformación de la red de baja tensión por un presupuesto base de 67.241 euros, incluido el IVA.

Las empresas interesadas en participar en el proceso disponen de plazo hasta el 8 de mayo para presentar sus ofertas y los criterios que se tendrán en cuenta para su valoración son la ampliación del plazo de garantía y la propuesta económica. El plazo de ejecución de las obras previstas es de seis meses.

El promotor de la nueva instalación es el Ayuntamiento de Toro, aunque la titularidad final de las nuevas instalaciones, una vez ejecutadas, será de la empresa distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes (denominada anteriormente Iberdrola Distribución Eléctrica).

La nueva línea aérea de alimentación tendrá una longitud aproximada de 74 metros desde el apoyo metálico. El suministro eléctrico se ha proyectado para una potencia total de 26,50 kW (kilovatios) de la que 15 kW serán para el Parque Comarcal de Bomberos, mientras que la potencia prevista para el centro de acogida de animales abandonados es de 5,75, la misma que se asignará al Punto Limpio municipal.

Con la ejecución de la nueva instalación de suministro de energía se da un paso más en el proyecto de construcción del Parque Comarcal de Bomberos de Toro, considerado por la Diputación y el Ayuntamiento como una actuación clave para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en la ciudad y en el alfoz toresano.