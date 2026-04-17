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El Ayuntamiento de Toro advierte: “Tirar basura fuera de lugar conlleva sanciones”

El equipo de Gobierno realiza un llamamiento al civismo tras detectar el vertido de juguetes, bombonas y otros residuos en un paraje natural

Juguetes, bombonas y residuos depositados a poca distancia del cementerio de Tagarabuena.

Juguetes, bombonas y residuos depositados a poca distancia del cementerio de Tagarabuena. / Cedida

M. J. Cachazo

El Ayuntamiento de Toro ha realizado un llamamiento al civismo después de detectar el vertido incontrolado de juguetes, bombonas y otros residuos en un paraje natural del municipio. En concreto, la zona en la que se ha detectado el depósito incontrolado de residuos se localiza a unos 100 metros del cementerio de Tagarabuena y del campo de fútbol "V Centenario", en las inmediaciones de un puente dirección a Villavendimio.

“Este no es el Toro que queremos” señala el Ayuntamiento, que también recuerda a los ciudadanos que “el abandono de residuos en nuestros espacios naturales nos perjudica a todos”. Y es que el vertido ilegal de residuos como en este caso supone un grave perjuicio para el entorno, además de afectar negativamente a la salubridad y a la imagen de la zona.

Por este motivo, apela al civismo de los ciudadanos, a los que recuerda la necesidad de mantener limpio el entorno y de utilizar los puntos habilitados para depositar basura y residuos.

Residuos depositados en un paraje natural de Toro.

Residuos depositados en un paraje natural de Toro. / Cedida

Además, el Ayuntamiento de Toro subraya que “tirar basura fuera de lugar conlleva sanciones”, tal y como estipula la ordenanza reguladora del servicio de limpieza, recogida de residuos urbanos y del punto limpio de la ciudad de Toro. Asimismo, solicita colaboración vecinal para comunicar cualquier comportamiento de este tipo y contribuir a su erradicación.

La normativa municipal detalla que la práctica de arrojar o abandonar residuos en la vía pública, en otros espacios públicos en lugares distintos a los establecidos por el Ayuntamiento será considera como infracción leve y las multas oscilan entre 200 y 750 euros.

No obstante, si esta práctica perjudica a la salud o causa un daño en el medio ambiente será considerada como infracción grave y las sanciones económicas son de mayor cuantía.

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Por último, el Ayuntamiento insiste en que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida y que "la colaboración de todos es esencial para preservar la calidad de vida y el respeto por nuestros espacios comunes".

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