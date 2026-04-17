Alerta en el sector remolachero: Asaja denuncia que Azucarera no renovará parte de los contratos la próxima campaña

La organización agraria Asaja ha instado a la Junta a "proteger" a los remolacheros de Castilla y León ante la decisión de la empresa AB Azucarera de no renovar los contratos con "un número indeterminado" de agricultores para la campaña 2026-2027.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha compartido con el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, la decisión de la empresa que sienta un precedente, ya que por primera vez en la historia del cultivo no se renovarán contratos, situación que coincide con el primer año de contratación después del cierre de las fábricas de Miranda de Ebro y de La Bañeza y de la centralización de toda la molturación en la fábrica de Toro.

Ante esta situación, Asaja denuncia públicamente que los productores pierden una opción de cultivo en sus explotaciones, con la que contaban para cumplir con normas de la PAC , tales como la diversificación, rotación de cultivos o los eco regímenes, e incumplen el compromiso del programa agroambiental que firmaron en 2023 por un periodo de cinco años.

La organización agraria tiene constancia de que la empresa ha informado a la Junta de su decisión, pero la consejería de Agricultura no se ha pronunciado por el momento. Azucarera justifica la decisión, según Asaja, es que los agricultores afectados tienen un historial de bajos rendimientos de remolacha por hectárea y que, con los precios actuales, alrededor de 36 euros por tonelada, no cubrirían los costes de producción.

Ley de la Cadena Alimentaria

En este punto, la organización agraria recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe hacer contratos de compraventa de productos agroalimentarios si el primer eslabón de la cadena no cubre sus costes de producción. Sin embargo, como matiza, la inmensa mayoría de los cultivadores no cubren esos costes, a pesar de obtener unos rendimientos altos, y siembran remolacha porque el beneficio llega por la vía de las subvenciones de la PAC vinculadas a este cultivo.

Tampoco debe obviarse, según Asaja, que parte de los bajos rendimientos de estos productores los ha provocado la propia Azucarera con su modelo “contrato compartido” y, por tanto, la industria sería la mayor responsable de estos "descalabros productivos", ya que el remolachero era un “mero trabajador” asesorado técnica y agronómicamente por ella.

Confía Asaja en que la Junta, "en un gesto contundente e inmediato", favorezca los intereses de los productores de remolacha, a la vez que recuerda el compromiso público adquirido por la Administración regional hace un año, cuando aseguró que no iba a permitir que los cultivadores se vieran perjudicados, en el futuro, por el cierre de las fábricas de Miranda de Ebro y de La Bañeza.

La organización agraria reclama una igualdad de trato para con los agricultores de toda la comunidad, sin discriminar por tamaño de explotación o por distancia a los centros fabriles, y exige a la compañía una política de precios en sintonía con la de la de la competencia, la cooperativa Acor, y unas inversiones en sus instalaciones para hacer las campañas remolacheras en un periodo no superior a 90 días. Por último, recuerda que la prolongación de la campaña "está deteriorando en cantidad y en calidad la remolacha que espera en las fincas o en montones, y ocasiona pérdidas a los productores en la campaña siguiente, al retrasarse las siembras".