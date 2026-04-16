Toro se prepara para tres días de intensa actividad cultural y deportiva: consulta la agenda de eventos

Toro acogerá del 17 al 19 de abril actividades para todos los públicos que consolidan a la ciudad como un referente cultural y deportivo.

La agenda de eventos arranca este viernes 17 a las 17:30 horas en la Casa de Cultura de Toro con una nueva sesión de cine dentro del ciclo “La película de los viernes”. En esta ocasión se proyectará “Manchester frente al mar” (2016), dirigida por Kenneth Lonergan, una aclamada película que combina drama y profundidad emocional.

En la tarde del viernes 17 de abril, a las 18:30 horas, la Iglesia del Monasterio de Sancti Spiritus acogerá la presentación del libro “Sancti Spiritus”, obra de la fotógrafa Ana Amado, en un acto que pondrá en valor el patrimonio histórico y cultural de la localidad.

El sábado 18 estará marcado por el deporte desde primera hora, con el Campeonato de Recorridos de Caza “Ciudad de Toro – Diputación de Zamora”, que comenzará a las 9:00 horas y que reunirá a participantes de toda la provincia.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, el Teatro Fundos Latorre será escenario de la comedia teatral “Gilipollas sin fronteras 2: que corra el aire”, una propuesta pensada para el entretenimiento y las risas del público.

La programación culminará el domingo 19 con el Gran Premio de Recorridos de Caza Carril provincial de Zamora, que también dará comienzo a las 9:00 horas, culminando así un fin de semana donde el deporte cinegético tendrá un papel protagonista.

Con esta variada agenda, Toro vuelve a demostrar su dinamismo, ofreciendo a vecinos y visitantes múltiples opciones para disfrutar de la cultura y el deporte.