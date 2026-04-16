Miguel Aranguren, escritor, escultor y pintor: "Necesito expresar con palabras, gubias y pinceles lo que la tauromaquia me da"

Ha publicado 14 libros, ¿por qué el primero de tema taurino lo dirige a los antitaurinos?

En el fondo, es un guiño. Las cosas han cambiado mucho en estos tres últimos años; cuando comencé a escribirlo, estaba muy encendido el tema del antitaurinismo; especialmente, la postura del Gobierno era muy rígida y muy poco favorable a los toros, y se empezó a utilizar como arma política. Y pensé que, ya que escribía este libro, era una oportunidad buenísima, a través de la didáctica, de llevar la Fiesta a quienes no la conocen, la conocen mal o, simplemente, la ignoran, y tal vez por curiosidad, pueden entrar a participar poco a poco y, a través del conocimiento, quizás, entrar a una plaza de toros.

Por lo que dice, ¿cree que quienes se dicen antitaurinos, a veces, es por desconocimiento de lo que es la tauromaquia?

Creo que hay dos tipo de personas. Uno son los que lo viven con, digamos, el veneno de la política; con esos, el diálogo no es posible porque no tienen interés en dialogar y porque, además, al ser un tema ideológico, no hay ninguna voluntad, ellos van con sus mantras.

Y luego está el antitaurino que no es antitaurino, sino un desconocedor que vive en la ciudad, que está muy alejado de la naturaleza, que no es capaz de entender que, en el sector de los cárnicos del supermercado, todo eso, en origen, era un animal vivo. Ante esa ruptura de la vida real y la vida urbanita, claro, un espectáculo donde pueda haber sangre o un enfrentamiento de un hombre con un animal, por mucho que el hombre solamente vaya con un trapo y con su inteligencia para dominarlo, se les escapa de sus entenederas. A través de una labor didáctica, ahí sí es posible ganarse a muchas de estas personas. De hecho, creo que, en estos años, mucha de la gente que va por primera vez a los toros, seguramente, estaba convencida de que era antitaurina.

En el libro, hay desde textos didácticos hasta relatos o curiosidades. ¿Por qué esta estructura?

Empecé a escribirlo con la intención de escribir una novela y me di cuenta de que no es el vehículo más adecuado y me lancé a por los relatos breves. Y me doy cuenta de que no son suficientes, entre otras cosas, porque obligo al lector a visitar todo el rato el pie de página; el libro tiene muchos, pero podría tener muchísimos más.

Ahí es donde percibo que, con lo que es la cultura taurina más allá de la tarde de toros, que ha formado parte de la vida de los españoles, en el sentido de que está impregnada en nuestro vocabulario, en la arquitectura, en la danza, en la música, en las artes plásticas,… desde hace unos años, hay una ruptura que coincide, seguramente, con la aparición de las nuevas tecnologías, que, de alguna manera, nos hacen economizar hasta nuestro vocabulario y perder esa vinculación con las generaciones anteriores. Al ir repasando esos términos, dije "aquí hay que empezar desde el principio".

Por otra parte, según iba contando, descubrí dos aspectos: que de toros no saben ni las vacas y que es un tema inabarcable. Lo que mucha gente entiende que es un espectáculo esquinado en las páginas de la prensa resulta que todo lo contrario: tiene una densidad, desde artesanal hasta ética, filosófica, etc., asombrosa.

Diego Urdiales firma el prólogo. ¿Por qué eligió a este torero?

Porque es un torero de culto, especialmente valorado por los buenos aficionados y muy en especial por los toreros; cualquier novillero o matador habla de él con un respeto extraordinario y con la sensación de que es un elegido por su entendimiento del toreo, por su estética y también por su lucha.

Y también es un torero que me interesa mucho porque, aunque no me gusta el término, "ha hecho mucho banquillo", es decir, es un torero totalmente vocacional y, además, viene de una tierra (La Rioja) que es taurina, pero que no ha dado a la Fiesta figuras del toreo. Y, a pesar de que se podría juzgar que lo tenía todo en contra, cuando despega, se le trata muy injustamente y, de repente, hay una serie de personas, entre ellas, Curro Romero, que dicen "ojo, hay que verlo despacio".

También compartimos visión de lo que es el arte de la tauromaquia, que me hace pasarme las horas hablando de detalles que parecen nimios, pero que son importantísimos.

Cómo le contaría a un antitaurino qué es la tauromaquia en unas pocas palabras si no hubiese tenido la ocasión de escribir un libro para hacerlo?

La tauromaquia es un espectáculo donde la vida y la muerte están presentes; también, la eternidad, de la misma manera que está presente el tiempo. Le tendría que dar muchas vueltas porque habría que buscar las palabras y los conceptos precisos, pero comenzaría diciéndole que es un espectáculo que te puede gustar o no gustar, que lo puedes amar o aborrecer, y que cualquiera que sea tu percepción del mismo es totalmente respetable.

En eso sí que hay una diferencia muy grande entre lo que consideramos un antitaurino de pro, es decir, alguien vinculado a una ideología concreta, y el aficionado a los toros; el antitaurino no está dispuesto a respetar, y el taurino está dispuesto a respetar. El día de lo que parecía la despedida de Morante de la Puebla, cuando se arranca el añadido en Las Ventas, bajaron 200 o 300 jóvenes al ruedo y, en el caso de que a la salida de la plaza hubiese una manifestación de antitaurinos, te aseguro que esos jóvenes no hubiesen caído en la tentación de una pelea, hubiesen ido a lo suyo, a disfrutar de la intensidad de lo que acaban de vivir.

Aranguren presenta en Toro «Toros para antitaurinos» junto al torero Ruiz Muñoz. / C. T.

Ha presentado su libro en Toro junto con el torero Ruiz Muñoz. Fue precisamente él, al verlo torear, quien le inspiró a escribirlo, ¿verdad?

Al verlo torear, y sobre todo, a medida que fuimos haciéndonos amigos. Nos conocimos en un momento complicado de su carrera de novillero, no había manera de tirar para adelante; me invitó a un festival y lo que vi aquella tarde me conmovió y le dije "yo no soy taurino, no soy más que un aficionado, pero lo que he visto esta tarde lo tiene que ver mucha gente".

Lo que traía él en sus muñecas es todo un lenguaje artístico y cultural que nos pertenece a los seres humanos, como todas las obras artísticas. Y, desde ese momento, la cercanía con el torero hizo que me fuera empapando de la otra ribera del río: cuando convives con un torero, ves lo que son, dónde están los orígenes; descubres en qué consiste el sueño de un niño, que es un sueño tan adulto, lo que significa renunciar a parte de la infancia, lo que implica todas las dificultades, los miedos,... Ahí me convencí de que había que contarlo.

Él es sobrino nieto de Curro Romero, ¿ve algo del Faraón de Camas en el toreo de Ruiz Muñoz?

Curiosamente, no lo vio torear, sólo en vídeos, y de Curro tampoco hay tanto grabado. Sin embargo, sí he descubierto que tiene una genética muy especial, tanto en la interpretación del toreo, que no es un espejo de Curro; creo que tiene un lenguaje propio, pero hay momentos en los que ves que hay una raíz unida a un tallo.

Lo que me llama la atención son los parecidos que hay en cuanto a la concepción de la vida de un torero, la concepción del toreo, lo que uno y otro han buscado,… También las ambiciones, que en Curro no fueron nunca ser el primero ni hacerse ganadero ni tener una finca,… La comparación por ahora es absurda porque estamos hablando de un gigante y de un neófito casi, pero tienen muchos puntos en común en su visión de la vida y de la tauromaquia.

Usted también es pintor y escultor, ¿a cuál de estas disciplinas le inspira más la tauromaquia en su labor?

Yo no quiero ser un escritor de género, no quisiera ser un escritor taurino, y eso me ocurre con la pintura y la escultura; sin embargo, me doy cuenta de que voy y vuelvo; con mucha frecuencia, necesito expresar con palabras, gubias y pinceles todo lo que la tauromaquia me da.

Para usted, la tauromaquia es el arte de las artes, ¿no es así?

Sí, por varias razones. La primera, porque es un espectáculo que despierta una fascinación que no tiene ninguna otra actividad humana en personas o en artistas que apenas tienen conocimiento de ella. Me vienen a la cabeza los fotógrafos franceses, poco después de la invención de la fotografía, que hacían larguísimos viajes para conocer lo que les habían contado que sucedía en España con el espectáculo de los toros y, gracias a eso, tenemos un depósito de imágenes históricas de tiempos de Lagartijo y Frascuelo sobrecogedoras. También la ópera, la música, el cine, la arquitectura,... no hay una sola de las bellas artes que no tenga una necesidad de acercarse a la Fiesta; además, desde gente a veces que te sorprende, de Chaplin a Francis Bacon, la lista es interminable.

Y, por otra parte, es el arte de las artes porque creo que no hay una expresión artística que sobrecoja tanto, que agarre tanto las entrañas del espectador como la tauromaquia. Cada cual tiene sus experiencias, a mí me encantan ciertos pintores; cuando hay una exposición antológica, la disfruto con locura, pero, sin embargo, no me convulsiona. Y lo mismo me sucede con la escultura, con la arquitectura, etc. Pero los toros, en determinados momentos y pasajes, es como si cogieran cada una de las células del espectador y lo sacudieran; de repente, es una catarsis colectiva en la que el espectador, de alguna manera, se reconcilia consigo mismo y con el mundo, que es un poco la misión del arte: trascender la realidad, la rutina, para que nos demos cuenta de que estamos llamados a grandísimas emociones y experiencias. Y eso la tauromaquia lo da en cuestión de instantes.

Además, afirma que no hay nadie más literario que un torero…

Sí. El sacrificio que conlleva ser torero es incompatible con el mundo de hoy. Y los escritores siempre buscamos personajes que tengan singularidades, que merezca la pena contar su vida y creo, con objetividad, que un torero reúne todos los elementos. En el siglo XXI, llega la corrida y el protagonista se viste de una manera contraria a nuestro tiempo y se va a enfrentar a un animal con un poder tremendo, con un traje incómodo.

¿Y qué hace que un niño que crece en la era de la IA, del teléfono móvil, de Internet, de lo inmediato, se pase las horas pensando en el temple, en lo que significa ralentizar el tiempo, o que su sueño sea anunciarse en una corrida de toros donde pone en juego su vida? Y que, además, lo único que justifica ese sueño es una razón ética y, a la vez, estética: quiere crear belleza. Y para crear esa belleza, que le hace de algún modo ser un ser humano en plenitud, está dispuesto a entregarlo todo.

El escritor Miguel Aranguren, en Toro. / Cedida.

¿Cree que torear y escribir tienen en común ser algo vocacional?

Sin duda. Es tan duro torear que, o hay vocación o uno siente una llamada, o eso no hay quien lo resista. Por otro lado, hay casos tumbativos, de chicos que no tienen antecedentes taurinos y que, un día, fueron a los toros o alguien les habló o vieron algo en televisión, y la vida les cambia en ese instante. Y la lucha que van a tener que llevar a partir de entonces están dispuestos a asumirla, aunque signifique dejar su hogar, sus seguridades, pasar hambre.

En el caso del escritor, el riesgo no es físico, pero también compromete la totalidad: uno no puede ser escritor nada más que en el momento que está enfrente de las cuartillas o de la pantalla del ordenador, uno es escritor 24 horas, y, si no, esta pasión no merece la pena. Y, cuando hay algo que te implica con esa totalidad, a la fuerza, es una vocación, es una llamada interior.

¿Volver a Toro ha sido volver a sus raíces ya que, de niño, veraneaba en la dehesa San Pelayo, donde su familia tuvo ganado bravo?

Sí, mi abuelo era hijo del marqués de Villagodio, que es el origen de la estirpe taurina en mi casa. Cuando falleció el marqués, su viuda vendió la ganadería, pero mi abuelo y su hermano formaron otra, conservando el nombre de Villagodio. Y mi vida, mi infancia y primera juventud, sobre todo, ha estado ligada a Zamora de una manera muy familiar y personal.

Me vienen a la cabeza la cantidad de paseos que me he dado por el campo, por las riberas del Duero, soñando con volver a restituir a esos campos la presencia del toro bravo. Eso era Zamora para mí: el trato con la gente del campo, con el viejo mayoral, fotografías, cabezas de toro, trajes de toreros,… el eco de un tiempo que ya pasó, pero que, de alguna manera, es parte de la gloria que traen los de mi sangre.

¿Le habría gustado que el legado ganadero hubiese continuado en su familia?

Por supuesto, pero soy consciente de los sacrificios que supone. Ahora mismo, ser ganadero, salvo que estés en la élite de los seis o siete, es una ruina. Y es un motivo, eso lo recuerdo de mi infancia, de una constante preocupación y, muchas veces, de un disgusto también continuado porque los animales se pegan, porque llega una enfermedad, porque te dejan una corrida sin pagar,... Pero, entre otras cosas, porque habría sido una ocasión de que el escenario ganadero en la propia dehesa se hubiese podido conservar mejor.

También han visitado la plaza de toros de Toro, ¿cómo la describiría si tuviera que escribir sobre ella?

Creo que es, más que ninguna, no una plaza de pueblo, sino del pueblo. Aunque, cuando la visitamos, estaba vacía, se me hizo fácil pensarla con esos tendidos y esas gradas tan singulares abarrotadas de público e, incluso, me hizo pensar que Toro, ya unida la plaza a lo que es la ciudad, está clamando por tener una feria, que incluso yo la veía una feria medieval; ahora que se han puesto de moda las corridas temáticas, en pocos sitios se podría justificar una corrida temática vinculada a los años de la Reconquista o al Renacimiento español.

Por su anatomía, por su ruedo, por la belleza que tiene, es incomprensible que Toro no esté considerada en el mismo nivel que, por ejemplo, Ronda en Andalucía, y que en ese ruedo no estén presentes los toreros artistas porque es un ruedo que parece dibujado para la sinfonía del buen torero. Me parece que la plaza debería ser una visita obligada de cualquier turista, no solamente aquel que contrata una guía con esa posibilidad, y debería tener un museo taurino porque la plaza lo pide, y estar abierta con una taquilla como está la Colegiata y que cualquier paseante pudiera verla porque es muy poquito conocida y se merece lo contrario.

¿Cree que el momento actual de Morante de la Puebla ha supuesto una nueva mirada de la sociedad hacia la tauromaquia?

Sin duda. Lo que pasa es que considero que es muy peligroso poner toda la esperanza y todas las miradas en un solo torero porque se van. Es el caso de José Tomás, que también produjo una convulsión, todo el mundo quería ir a verlo y había gente dispuesta a pagar lo que fuera, pero se va José Tomás y uno percibe una crisis, como si, de repente, se hubiese quedado un vacío y ya no mereciese la pena seguir yendo a la plaza.

Yo me considero un buen aficionado porque me gustan todos los toreros, me parece que cada uno aporta algo fundamental para la Fiesta en su línea, en su concepto, en su modo de plantear una tarde de toros y, por lo tanto, a todos hay que darles ese valor. En el caso de Morante, estamos hablando de un torero genial, que ya ha pasado a la Historia, que nos ha regalado el rescate de un toreo decimonónico a la vez que moderno, y tiene una capacidad que produce una admiración extraordinaria, pero no me cabe duda de que está en el penúltimo capítulo de su carrera profesional y hay que hacer lo posible para que el nuevo público entienda que la tauromaquia es más que Morante.