El Ayuntamiento de Toro refuerza la seguridad de las sedes de asociaciones en edificios municipales
La institución revisa las estufas se pellets instaladas en las estancias cedidas a colectivos locales para garantizar su correcto funcionamiento
El equipo de Gobierno lleva a cabo la actualización del registro municipal de asociaciones y analiza la distribución de las sedes disponibles
El Ayuntamiento de Toro ha llevado a cabo una campaña de inspección y revisión de las estufas de pellets instaladas en edificios municipales utilizados por asociaciones y colectivos locales, con el objetivo de reforzar su seguridad y garantizar su correcto funcionamiento para propiciar el confort de los usuarios.
La campaña se ha desarrollado en las sedes de asociaciones y colectivos ubicadas en el palacio de los Condes de Requena, el Seminario y el Centro Cívico de Tagarabuena.
En esta misma línea de trabajo, el Ayuntamiento está llevando a cabo una actualización del registro municipal de asociaciones, así como una revisión de la distribución de sedes disponibles. El objetivo es optimizar el uso de los espacios públicos, para garantizar que respondan de manera eficiente a las necesidades reales de los colectivos activos.
Por este motivo, el Ayuntamiento ha realizado un llamamiento a aquellas asociaciones que hayan cesado su actividad para que lo comuniquen a la institución local, con el fin de mantener el registro actualizado. Asimismo, invita a las nuevas asociaciones creadas recientemente a inscribirse en el registro municipal, requisito fundamental para poder acceder a recursos, espacios y programas de apoyo.
El Ayuntamiento de Toro reitera su compromiso con la participación ciudadana y asegura que seguirá trabajando para facilitar espacios de encuentro, colaboración y desarrollo comunitario.
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