Los alumnos del Amor de Dios transforman la Plaza Mayor de Toro en una biblioteca al aire libre

La Plaza Mayor de Toro se ha convertido este jueves en una biblioteca al aire libre gracias a una iniciativa de carácter nacional en la que han participado alumnos del colegio Amor de Dios de la ciudad.

La XI "Quedada literaria" promovida por la Fundación Educativa Amor de Dios a nivel nacional ha reunido en la plaza de La Glorieta de Toro a alumnos, familiares y docentes, que se han sumado a una actividad con la que se pretende reivindicar el papel de la lectura en el crecimiento personal.

El momento central, el “Minuto de oro”, se vivió con un silencio absoluto y los alumnos, sentados en sus cojines, demostraron que es posible detener el ritmo frenético de la ciudad para conectar con la literatura.

Posteriormente, el manifiesto intergeneracional, leído por abuelos y nietos, puso en valor la transmisión del saber y la importancia de los vínculos afectivos.

Abuelos y nietos se disponen a la lectura del manifiesto de la jornada. / Cedida

La jornada, a la que se ha sumado el colegio Amor de Dios de Toro, culminó con una explosión de alegría: la coreografía de la canción “Eres lo mejor”. Con este baile, los alumnos no solo celebraron el cierre del evento, sino que materializaron el lema de este curso escolar: “Líderes en la verdad, el bien y el amor”.

El colegio Amor de Dios ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Toro por facilitar el uso de la Plaza Mayor y a todas las personas que han querido sumarse a esta fiesta de las letras.

Con esta edición, la organización reafirma su compromiso con una educación que apuesta por la excelencia académica y la formación integral, demostrando que el hábito lector es una herramienta fundamental para formar ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos, junto a una apuesta clara por la tecnología segura y con sentido.