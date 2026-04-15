Recogida de tapones en Toro: dónde depositarlos
El Ayuntamiento de Toro ha recordado que hay un contenedor ubicado en el patio del Palacio de los Condes de Requena
El Ayuntamiento de Toro ha recordado que hay un contenedor ubicado en el patio del Palacio de los Condes de Requena destinado a la recogida de tapones ,gestionado por la Fundación Personas.
En esta iniciativa de colaboración ciudadana, el consistorio ha destacado que la implicación vecinal en el reciclaje "ayuda más de lo que imaginas".
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