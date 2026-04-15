El Programa CyL Digital supera los 21.000 usuarios en Zamora

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega ,afirmó que el Programa CyL Digital ha superado en la provincia de Zamora los 3.100 participantes en el medio rural, a través de 34 centros, alcanzando los 21.000 usuarios si se incluye la capital. Así lo expresó este miércoles en la Casa de Cultura de Toro durante la reunión de asociados del programa, en la que también participó el alcalde, Carlos Rodríguez.

Ortega subrayó que “queremos que la digitalización sea inclusiva, útil para los ciudadanos y que responda a sus necesidades”. Además, añadió que “la formación no solo es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, sino que también se trata de “una forma de impulsar empleo, de fijar población y de luchar contra la despoblación”.

Además, destacó el trabajo de los responsables de centros asociados de la provincia, formadores y dinamizadores, a quienes definió como “la cara visible del programa y los responsables del éxito”. Explicó que, a través de este programa “queremos que los medios rurales tengan posibilidades de disfrutar y de formarse en competencias digitales”. Asimismo, subrayó que también sirve para que “los ciudadanos pierdan el miedo a incorporarse a este mundo digital”.

Carlos Rodríguez y Luis Enrique Ortega, de izquierda a derecha. / Y.C.

Describió que los centros “se han equipado con más de 295 ordenadores cedidos por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital”, destacando que Toro dispone de ocho de ellos. En este sentido, señaló que no se tratan de “acciones puntuales”, sino parte de “un compromiso firme” de la Junta de Castilla y León “para acercar recursos y oportunidades al medio rural”, que afirmó que “de otra manera no serían posibles”.

Asimismo, añadió que la reunión de este miércoles ha servido para analizar información sobre el funcionamiento de la red de centros rurales asociados, así como para resolver problemas y compartir experiencias, iniciativas y recursos, destacando que también “permite garantizar la cooperación y la colaboración”, señalando que “no es fácil cuando hablamos de provincias tan extensas y con una dispersión geográfica como la que tiene Zamora”. Asimismo, explicó que este tipo de encuentros facilita “planificar nuevas actuaciones, adaptándolas a la demanda de los propios usuarios, para así conseguir que las tecnologías lleguen a todos los rincones”, así como “seguir mejorando en la formación, tanto presencial como online”.

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Reunión de centros asociados en Toro. / Y.C.

Por su parte, Rodríguez destacó que a través de la Casa de Cultura y de su directora, Cristina Tamames, trabajan “codo con codo” con el programa digital. En este sentido, detalló que “se han hecho distintas actividades con muy buena acogida”, expresando que “es un placer” que la Junta de Castilla y León se desplace hasta Toro para realizarlas. El regidor señaló que “seguiremos trabajando con ellos y os tenderemos la mano para lo que creáis necesario”.