El PP de Toro advierte de la posible caducidad del expediente por los daños en el Puente de Piedra

El Partido Popular ha cuestionado las declaraciones del alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, en las que aseguraba que el expediente del Puente de Piedra de Toro “no ha caducado y a día de hoy está abierto”, al considerar que podría haber caducado conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El grupo popular ha señalado que, según el artículo 21 de esta Ley, se obliga a la Administración a resolver y notificar los procedimientos en un plazo determinado, que no puede exceder de seis meses, o de tres meses cuando la normativa no fije un plazo máximo. Asimismo, han destacado que "en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se declarará la caducidad y archivo de las actuaciones”.

En este contexto, han afirmado que el expediente para reclamar a la empresa constructora por la ejecución de la rehabilitación del puente “lleva paralizado más de un año" por causas que atribuyen al Ayuntamiento.

En relación con las declaraciones del alcalde en las que expresó que “por vicios ocultos hasta 15 años después de finalizar la obra se puede reclamar y se va a hacer”, el PP ha indicado que, según el artículo 244 de la Ley de Contratos del Sector Público, si la obra se arruina o sufre deterioros graves por vicios ocultos, el contratista responderá durante el plazo de 15 años, donde han destacado que "las acciones para exigir la responsabilidad, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o manifiesten dichos daños”.

En este contexto, los ediles han afirmado que el 17 de diciembre de 2019 el arquitecto director emitió un informe técnico en el que “señala deficiencias en la ejecución por falta de juntas de dilatación”. Según ha explicado el PP, el inicio del cómputo de los dos años se produce desde la citada fecha.

Asimismo, han asegurado que en el contrato de obras y restauración del puente “se fijó un plazo de garantía de seis años desde la recepción de la obra”, que añaden que se recepcionó el 27 de enero de 2019 y que, por tanto, “la garantía concluyó el 27 de enero de 2025”. El Partido Popular ha señalado que, pese a la existencia de un informe de la Dirección Facultativa, hasta que “en 2023 el Partido Popular contrató a un ingeniero de caminos, no se solicitó ningún informe a un técnico externo”, lo que han calificado como “cuatro años de inacción”.

En cuanto a la afirmación de Rodríguez sobre que la red de protección que se instaló en verano de 2023 con el objetivo de evitar la caída al vacío de sillares sueltos del pretil “no cumplía su función”, el grupo popular ha afirmado que “la solución fue propuesta por el propio ingeniero municipal”, lo que consideran una muestra de “desconocimiento del expediente”.

Asimismo, los ediles han señalado que el alcalde “ha intentado justificar la falta de actuaciones en una supuesta falta de personal municipal”. En este sentido, han afirmado que “no es cierto”, alegando que el Ayuntamiento ha contado con secretario “de manera continuada” y que la plaza de técnico de administración general “lleva vacante apenas unos pocos meses”. Además, han subrayado que, desde la llegada del PSOE al Gobierno en octubre de 2024, “ha habido tiempo más que de sobra”.

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El Partido Popular ha señalado que la gestión de este expediente corresponde a la Concejalía de Obras y ha preguntado a la concejala del área por qué "no encargó ningún informe técnico" entre 2019 y 2023. Además, el grupo ha trasladado otras cuestiones al alcalde, como "¿qué actuaciones se llevaron a cabo desde 2019, momento en el que se tiene constancia de las deficiencias, hasta que el PSOE deja de gobernar en 2023?”, como también se han preguntado si el expediente “se encuentra afectado por caducidad o prescripción”.