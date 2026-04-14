Así fue en Zamora la inauguración de Valbusenda, el primer hotel cinco estrellas de la provincia que ahora sale a subasta: 16 años de historia
Abierto en 2010, el hotel Valbusenda de Zamora fue promocionado como un "revulsivo" por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que apostó por unir turismo y agroalimentación
El hotel Valbusenda de Zamora está de actualidad tras salir a subasta por más de cinco millones de euros. El complejo hotelero de cinco estrellas, el único hasta el momento de estas características en la provincia, afirma que mantiene abiertas las reservas aunque se extiende la incertidumbre entre la veintena de trabajadores con los que todavía cuenta.
Aunque en la memoria colectiva de muchos sigue siendo un hotel relativamente nuevo, Valbusenda cumpliría este 2026 su 16 aniversario. Fue inaugurado un 16 de septiembre de 2010 por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien se acercó a Peleagonzalo para darle bombo al resort puesto en marcha por el grupo Valbusenda a unos pocos kilómetros de Toro. Quien fuera presidente del Ejecutivo regional tildó el negocio como "revulsivo" para la zona e instó a otros empresarios a seguir la misma estela de unir los sectores de la agroalimentación y el turismo como pilares de la economía de Castilla y León.
Aunque la puesta de largo se produjo en septiembre, meses antes, en julio, el complejo hotelero empezó a funcionar para aprovechar su primera temporada estival.
La novedad: hasta para un café
Hotel, restaurante, spa y cafetería se convirtieron en objeto de clientes y de curiosos que se acercaban a las instalaciones, a veces, simplemente para tomar un café y conocer Valbusenda. Incluso
La propia plantilla de la entonces Zamora CF pasó también por el spa al convertirse en patrocinadores del club rojiblanco.
La bodega
El complejo turístico tiene como hilo conductor el mundo del vino a través de su bodega.
Grupo Valbusenda invirtió en el hotel resort spa 16 millones de euros que se sumaron a los 10 invertidos en la bodega. El proyecto arrancó con medio centenar de empleos.
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