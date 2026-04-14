El hotel Valbusenda de Zamora: mucho más que bodas y comuniones

Tras salir a subasta por más de cinco millones de euros, el complejo hotelero Valbusenda de Zamora hace memoria de 16 años de historia. Aunque durante estos años ha sido un recurso de nivel para bodas y comuniones, el hotel ha sido mucho más que eso desde 2010, cuando fue inaugurado por Juan Vicente Herrera, entonces presidente de la Junta de Castilla y León.

El complejo turístico nació con el mundo del vino como hilo conductor a través de su bodega. Pero, además, ha sido un lugar expositivo para artistas locales como Carlos San Gregorio, Donelis Almeida, Lucía Vaquero o Guillermo Alonso Muriel.

La instalación ha exprimido al máximo su condición de hotel de cinco estrellas -el único de la provincia de estas características- como símbolo de la exclusividad: jardines, spa, amplias habitaciones, restaurante con degustación, vistas, bodega... y equipamiento. Este último fue uno de los argumentos para alabar un diseño de alto nivel ejecutado por el grupo Sutega, una firma de capital gallego con delegaciones por toda España.

La subasta

El procedimiento incluye cuatro lotes independientes sin pujas mínimas ni tramos entre ofertas, tal y como publicó este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La cantidad reclamada al actual propietario del complejo es de 285.255 euros. La subasta se llevará a cabo de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del letrado o letrada de la Administración de Justicia, y se abrirá como pronto este martes por la mañana.

Una comida en Valbusenda. / M. P.

El primero de los lotes abarca la finca sobre la que está construida el hotel. El valor de la subasta es de 5.380.427 euros y el importe del depósito asciende a 1.076.085,43 euros. La edificación ocupa una superficie de la finca de 3.001 metros cuadrados, siendo el total de metros edificados de 7.823.

El establecimiento cuenta con una planta baja de más de 1.600 metros cuadrados en la que se distribuyen todos los usos comunes (recepción, vestíbulo principal, cafetería, restaurante, comedores privados y una sala polivalente de doble altura). El semisótano está dividido en dos zonas: una soterrada donde se ubican los aparcamientos, cuartos de instalaciones, lavandería y cuartos de servicios de las cocinas; y otra a nivel del terreno exterior donde se encuentra el spa, vestuarios y aseos independientes a los del hotel, gimnasio y consultas médicas para los diferentes tratamientos y la guardería y salas complementarias, cuya superficie construida es de 3.001 metros cuadrados.

En la entreplanta se ubican dependencias relacionadas con la sala de usos múltiples (club de negocios) y con el spa (zona de tratamientos, despacho médico, masajes). La superficie construida de 1.261,55 metros cuadrados. Además, se encuentran dos plantas superiores destinadas a dormitorios (26 dormitorios y 9 suites), de una superficie construida de 973 metros cuadrados la primera y 948 metros cuadrados la segunda.