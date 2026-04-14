El equipamiento de Valbusenda: exclusividad con firma gallega con premios internacionales

El complejo hotelero Valbusenda de Zamora está de actualidad tras salir a subasta por más de cinco millones de euros. La instalación exprimió al máximo su condición de hotel de cinco estrellas -el único de la provincia de estas características- como símbolo de la exclusividad: jardines, spa, amplias habitaciones, restaurante con degustación, vistas, bodega... y equipamiento. Este último fue uno de los argumentos para alabar un diseño de alto nivel ejecutado por el grupo Sutega, una firma de capital gallego con delegaciones por toda España.

El hotel, inaugurado en 2010, se vendió por su personalidad e identidad con un mobiliario de alta calidad creado específicamente para Valbusenda como símbolo de distinción, un valor añadido que ofrece cada rincón del recinto. Alguno de los muebles están firmados por premios nacionales del diseño y de la arquitectura, entre ellos, el prestigioso galardón internacional Pritzkerm, que viene a ser el "Nobel de la Arquitectura".

Inauguración del complejo Valbusenda. / LOZ

16 años de historia

Aunque en la memoria colectiva de muchos sigue siendo un hotel relativamente nuevo, Valbusenda cumpliría este 2026 su 16 aniversario. Fue inaugurado un 16 de septiembre de 2010 por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien se acercó a Peleagonzalo para darle bombo al resort puesto en marcha por el grupo Valbusenda a unos pocos kilómetros de Toro. Quien fuera presidente del Ejecutivo regional tildó el negocio como "revulsivo" para la zona e instó a otros empresarios a seguir la misma estela de unir los sectores de la agroalimentación y el turismo como pilares de la economía de Castilla y León.

Portada de LA OPINIÓN DE ZAMORA con motivo de la inauguración de Valbusenda por Juan Vicente Herrera. / LOZ

La subasta

El procedimiento incluye cuatro lotes independientes sin pujas mínimas ni tramos entre ofertas, tal y como publicó este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La cantidad reclamada al actual propietario del complejo es de 285.255 euros. La subasta se llevará a cabo de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del letrado o letrada de la Administración de Justicia, y se abrirá como pronto este martes por la mañana.

El primero de los lotes abarca la finca sobre la que está construida el hotel. El valor de la subasta es de 5.380.427 euros y el importe del depósito asciende a 1.076.085,43 euros. La edificación ocupa una superficie de la finca de 3.001 metros cuadrados, siendo el total de metros edificados de 7.823.

Instalaciones del Hotel Valbusenda. | Cedida. / I. A.

El establecimiento cuenta con una planta baja de más de 1.600 metros cuadrados en la que se distribuyen todos los usos comunes (recepción, vestíbulo principal, cafetería, restaurante, comedores privados y una sala polivalente de doble altura). El semisótano está dividido en dos zonas: una soterrada donde se ubican los aparcamientos, cuartos de instalaciones, lavandería y cuartos de servicios de las cocinas; y otra a nivel del terreno exterior donde se encuentra el spa, vestuarios y aseos independientes a los del hotel, gimnasio y consultas médicas para los diferentes tratamientos y la guardería y salas complementarias, cuya superficie construida es de 3.001 metros cuadrados.

En la entreplanta se ubican dependencias relacionadas con la sala de usos múltiples (club de negocios) y con el spa (zona de tratamientos, despacho médico, masajes). La superficie construida de 1.261,55 metros cuadrados. Además, se encuentran dos plantas superiores destinadas a dormitorios (26 dormitorios y 9 suites), de una superficie construida de 973 metros cuadrados la primera y 948 metros cuadrados la segunda.