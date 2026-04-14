El colegio Amor de Dios de Toro participará en la XI Quedada Literaria el 16 de abril en la Plaza Mayor

El colegio Amor de Dios de Toro se sumará el jueves 16 de abril a la XI Quedada Literaria, una iniciativa nacional coordinada por la Fundación Educativa Amor de Dios que reunirá de forma simultánea a centros educativos de 22 localidades españolas en distintas plazas emblemáticas "que convertirán en bibliotecas al aire libre”, con el objetivo de reivindicar "el placer de la lectura en la era digital”.

El evento tendrá lugar a las 11.30 horas en la Plaza Mayor de Toro, donde alumnos de Educación Primaria del centro educativo se concentrarán con un cojín y su libro favorito. Este año, el encuentro se enmarca bajo el lema institucional "Líderes en la verdad, el bien y el amor".

Alumnos del colegio Amor de Dios de Toro. / Cedida

Desde el colegio Amor de Dios afirman que esta iniciativa “no solo busca despertar la pasión por la lectura, sino también descubrir en los libros una fuente de inspiración para cultivar el liderazgo del mañana: aquel que se construye desde la integridad y el servicio a los demás”.

Entre los puntos clave del encuentro, se llevará a cabo la lectura de un manifiesto a favor de la lectura protagonizado por parejas de abuelos y nietos, subrayando que “el amor por las letras es un legado que trasciende edades”. Además, los alumnos interpretarán una breve pieza teatral de animación a la lectura.

Durante el “Minuto de Oro”, los niños de los 22 puntos de encuentro permanecerán en silencio sentados en los cojines para “sumergirse simultáneamente en sus historias favoritas”. Como broche final, los distintos centros educativos interpretarán la coreografía coordinada de la canción oficial de este curso en los colegios Amor de Dios "Eres lo mejor", un himno que señalan “refuerza el valor del autoconocimiento y el compromiso con el bien común”.

"Ver a miles de niños ocupando el espacio público con un libro en la mano es el mensaje más potente que podemos lanzar a la sociedad. No solo leen, están aprendiendo a liderar su propio pensamiento desde los valores que nos definen", afirma la organización del evento.

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La jornada contará con la presencia de autoridades educativas locales, autores de literatura infantil y juvenil, y representantes de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPA).