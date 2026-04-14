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La Casa de Cultura de Toro acogerá una charla informativa sobre el acoso escolar

Tendrá lugar este miércoles a las 17.00 horas

Fachada de la Casa de Cultura de Toro.

Fachada de la Casa de Cultura de Toro. / Archivo

Y.C.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los institutos Cardenal Pardo de Tavera y González Allende, en colaboración con el Ayuntamiento de Toro y la Guardia Civil, han organizado una charla informativa sobre el acoso escolar el miércoles 15 de abril a las 17.00 horas en el Salón de la Casa de Cultura.

Durante el encuentro, dirigido a familias, docentes y alumnado, se ofrecerán pautas para identificar posibles situaciones de acoso escolar, así como herramientas para su prevención y actuación, con el fin de favorecer una intervención eficaz ante este tipo de conductas.

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