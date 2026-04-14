CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
La Casa de Cultura de Toro acogerá una charla informativa sobre el acoso escolar
Tendrá lugar este miércoles a las 17.00 horas
Y.C.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los institutos Cardenal Pardo de Tavera y González Allende, en colaboración con el Ayuntamiento de Toro y la Guardia Civil, han organizado una charla informativa sobre el acoso escolar el miércoles 15 de abril a las 17.00 horas en el Salón de la Casa de Cultura.
Durante el encuentro, dirigido a familias, docentes y alumnado, se ofrecerán pautas para identificar posibles situaciones de acoso escolar, así como herramientas para su prevención y actuación, con el fin de favorecer una intervención eficaz ante este tipo de conductas.
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