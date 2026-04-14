El alcalde de Toro anuncia acciones legales por los daños en el Puente de Piedra

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, ha afirmado que el expediente encargado en 2023, cuando el Partido Popular accedió a la Alcaldía, “no ha caducado y a día de hoy está abierto”, señalando que “vamos a tomar medidas legales”. En este sentido, ha añadido que “por vicios ocultos, hasta 15 años después de finalizar la obra se puede reclamar y se va a hacer”.

En relación con este procedimiento, el grupo popular afirmó que en el mismo se incluía la valoración de los daños en 207.000 euros en el Puente de Piedra, tras unas obras de restauración que fueron recepcionadas a principios de 2019. Rodríguez ha subrayado que a la empresa "no se les va a devolver la fianza hasta que no solucionen estos vicios que se les va a requerir por escrito".

El alcalde ha rechazado las acusaciones del PP de “inacción” y ha defendido que el expediente “ha seguido su curso”, afirmando que “no se ha abandonado en ningún momento”. El regidor ha explicado que durante unos meses "no hemos tenido Técnico de Administración General” y también ha señalado algunos cambios en la Secretaría municipal. En este sentido, ha subrayado que “estos periodos que a la gente le parecen muchísimo tiempo, en la Administración es bastante habitual que algo se demore dos, tres o cuatro meses”.

Ante las críticas del grupo popular, Rodríguez ha expresado que “quieren convertir un problema puntual de falta de personal en un problema de inacción política”, afirmando que hay documentos previos en los que Ángeles Medina autoriza al estudio de arquitectura para que vean el expediente completo y “ellos alegan que no tienen nada que ver en este tema”. Asimismo, ha apuntado que el informe independiente que encargó el PP es el que concluye que la culpa es de la empresa que ejecutó la obra.

Rodríguez ha reconocido que “somos conscientes de que el puente está en mal estado”, afirmando que la obra “no se ejecutó todo lo bien que debería”. En este sentido, ha asegurado que "he mandado personalmente agilizar el tema”, reconociendo que “es cierto que hace mucho tiempo que se inició”.

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Por último, en relación con la red de protección que se colocó en verano de 2023 con el objetivo de evitar la caída al vacío de sillares sueltos del pretil, ante el riesgo para las personas que frecuentan la zona, Rodríguez ha señalado que “no cumplía con su función” y ha añadido que “se volaba para el otro lado, para afuera y para adentro”. En este sentido, ha destacado que “habrá que garantizar que esas piedras no caigan y no puedan provocar algún daño”, pero que para ello “habrá que hablar con los técnicos municipales para que decidan qué es lo que tenemos que hacer”.