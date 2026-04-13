La Venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores de Toro convoca elecciones a la Junta Directiva el 8 de mayo

Tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria y por orden de la presidenta de la cofradía, Valentina Asensio, se ha convocado a todos los hermanos de la Venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores a participar en las próximas elecciones a la nueva Junta Directiva.

Se celebrarán el 8 de mayo desde las 20.00 hasta las 21.00 horas en los salones parroquiales de la iglesia de San Julián de los Caballeros.

Todas las candidaturas deberán enviarse por correo certificado 15 días previos a la dirección de la Casa Rectoral, situada en la calle Cuesta de las Berceras, número 1. Código postal: 49 800 Toro, Zamora

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Una vez sean recibidas, serán custodiadas hasta el viernes 8 de mayo, día en el que serán presentadas y se procederá a las votaciones.