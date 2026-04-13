El hotel Valbusenda, a subasta
La tasación que se ha fijado para el hotel es de 5,3 millones de euros
Y.C.
El complejo hotelero Valbusenda Hotel Bodega & Spa, situado entre los términos municipales de Toro y Peleagonzalo, ha salido a subasta según los datos publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). El procedimiento incluye cuatro lotes independientes, sin pujas mínimas ni tramos entre ofertas, y con un sistema de presentación de pujas secretas durante el plazo establecido, sin posibilidad de prórroga.
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