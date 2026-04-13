La AECC de Toro pone en marcha un autobús para el espectáculo solidario “La Danza es Vida”
La salida será desde la estación de autobuses de Toro a las 17:30 horas, con regreso previsto tras la finalización del espectáculo en Zamora
Y.C.
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Toro ha organizado un autobús para facilitar el desplazamiento de los vecinos interesados en el espectáculo solidario “La Danza es Vida”, que se celebrará el jueves 16 de abril en el Teatro Ramos Carrión de Zamora a beneficio de la asociación y que estará a cargo de alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.
El autobús partirá desde la estación de autobuses de Toro a las 17:30 horas y regresará una vez finalizado el espectáculo .
Las entradas tienen un precio de 10 euros y se encuentran a la venta en la sede de la AECC de Toro, situada en la Plaza de la Colegiata, número 5.
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