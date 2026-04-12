El PP exige acciones judiciales para reclamar los daños en el Puente de Piedra de Toro, que cifra en 207.000 euros

El PP de Toro ha cifrado en 207.000 euros los daños detectados en el Puente de Piedra y ha criticado la "grave dejadez" del equipo de Gobierno del PSOE ante el deterioro de uno de los monumentos más importantes del patrimonio local.

El PP ha recordado que el "problema" del Puente de Piedra "es conocido" y está documentado y cuantificado desde hace años. En este punto, ha precisado que las obras de restauración ejecutadas en el monumento fueron recepcionadas el 7 de febrero de 2019 y, ya ese mismo año, la dirección facultativa "detectó deficiencias claras en las juntas de dilatación del pavimento y en elementos del peto", lo que derivó en la incoación del correspondiente expediente de reclamación, con audiencia a la empresa constructora.

A partir de entonces, según el grupo popular, "comienza el verdadero problema". Y es que, como ha asegurado, desde el año 2020 hasta el 2023, en la anterior etapa de gestión del equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, "no se hizo absolutamente nada". En este sentido, el PP ha criticado que "ni se impulsó el expediente, ni se exigieron responsabilidad, ni se adoptó ninguna medida para proteger el interés público", es decir, "tres años perdidos y tres años de abandono administrativo".

En 2023, cuando el PP accedió a la Alcaldía se encargó un informe pericial independiente a un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para determinar el origen de las patologías que presenta el Puente de Piedra. El informe no solo identificaba las causas, ya que también valoraba los daños en 207.000 euros por lo que el Ayuntamiento "tenía en su mano un diagnóstico claro, una valoración económica concreta y base suficiente para reclamar" y solamente restaba la contratación de un jurista para que iniciara la reclamación judicial de los daños.

La moción de censura que en octubre de 2024 arrebató la Alcaldía al PP impidió que se realizara el trámite de contratar a un jurista y presentar una reclamación a la empresa que ejecutó los trabajos de rehabilitación del Puente de Piedra.

Caducidad del expediente

A partir de entonces, según el grupo popular, "lejos de actuar con contundencia" el actual equipo de Gobierno del PSOE "ha continuado en la misma línea de pasividad y la prueba más grave es que la empresa constructora ha presentado un escrito dando por caducado el expediente de reclamación, un hecho de extrema gravedad que solo puede explicarse por la inacción prolongada del Ayuntamiento".

Por los motivos expuestos, el PP se pregunta "¿por qué el Ayuntamiento de Toro no ha iniciado la reclamación judicial de los daños?", cuando el expediente se inició dentro del periodo de garantía, existen informes técnicos concluyentes y una valoración económica que cifra los desperfectos en 207.000 euros. Del mismo modo advierte al equipo de Gobierno de la posible pérdida de los derechos del Ayuntamiento y se pregunta si está esperando a que los daños los paguen todos los toresanos de su bolsillo.

Por otra parte, el grupo popular ha asegurado que, en el caso del Puente de Piedra "no hay dudas técnicas y no hay excusas", sino una "absoluta falta de gestión, de diligencia y de responsabilidad política", ya que el Ayuntamiento dispone de mecanismos legales que puede aplicar como la ejecución subsidiaria, la reclamación de daños y la vía judicial, pero "no ha utilizado ninguno".

Además, recuerda que en el verano de 2023 se procedió a colocar una red de protección con el objetivo de evitar la caída al vacío de sillares sueltos del pretil, ante el riesgo evidente para las personas que frecuentan la zona, especialmente de pescadores durante la época estival. En la actualidad, según el PP, la red ha desaparecido "incrementando de nuevo el riesgo de desprendimientos y poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos".

A modo de conclusión, el PP denuncia públicamente que el Puente de Piedra de Toro "sigue deteriorándose mientras el equipo de Gobierno del PSOE mira hacia otro lado", ya que al dejar pasar los plazos ha permitido que la empresa alegue caducidad y, por tanto, "no ha defendido los intereses del Ayuntamiento". Por los motivos expuestos, el PP exige la "inmediata interposición de acciones judiciales, la depuración de responsabilidades políticas y explicaciones urgentes a todos los ciudadanos" porque "lo que está en juego no son solo 207.000 euros" sino "la defensa del patrimonio de Toro y el respeto al dinero de todos".