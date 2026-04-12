El monasterio del Sancti Spiritus de Toro: protagonista de un libro de la fotógrafa Ana Amado

La fotógrafa Ana Amado presentará el viernes 17 de abril, a las 18.30 horas, el libro "Sancti Spiritus" en la iglesia del convento toresano. La obra, editada por "La Fábrica" es un testimonio visual y literario sobre un mundo habitualmente vedado, un retrato íntimo de la vida contemplativa donde las palabras de Lara Moreno y las imágenes de Amado desvelan la belleza de lo oculto y la cotidianidad de quienes han elegido habitar el misterio.

El libro es el resultado de la convivencia durante ocho días en el año 2019 de la autora con las hermanas dominicas. Durante su estancia en el convento toresano, además de tomar fotografías escribió un diariosus reflexiones, que ayudaron a la escritora Lara Montero para componer los textos del libro.

Ana Amado "llegó a Sancti Spiritus de Toro en busca de respuestas, silencio y paz, y encontró luz, sonrisas y amparo. Todo es efímero fuera, y todo es permanente dentro. Así es y así será siempre", explica la editorial en la sinopsis de la obra.

Esta y otras reflexiones las compartirá la autora con el público que el 17 de abril asista a la presentación de su libro, acto que compartirá con las protagonistas: las hermanas dominicas del Sancti Spiritus.