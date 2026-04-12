"Mano a mano" del escritor Miguel Aranguren y del torero José Ruiz Muñoz en Toro

Miguel Aranguren, escritor y artista plástico, y el torero José Ruiz Muñoz, han sido los protagonistas de un diálogo “mano a mano” abierto a los aficionados de Toro, en un acto promovido por la asociación cultural taurina "La Verónica".

La periodista Carmen Toro ha presentado el evento celebrado en el Hospital de la Cruz, en el que el hilo conductor ha sido el libro “Toros para antitaurinos” publicado por Aranguren en 2024. Durante el coloquio, los ponentes conversaron sobre diversos aspectos de la tauromaquia y la escritura, y de sus vidas antes de conocerse y en su etapa en común.

Miguel Aranguren aseguró que estar en Toro suponía cumplir "un sueño", ya que no volvía desde hacía unos 20 años a "esta tierra en la que yo conocí la Fiesta" por lo que aseguró sentir nostalgia "de los tiempos felices vividos". "Soy artista y entiendo que la tauromaquia es una de las bellas artes", dijo sobre los toros, que son "motivo de conversación añoranza y esperanza".

José Ruiz y Miguel Aranguren en el coloquio organizado por la asociación cultural. / C. Toro

Aranguren expresó que su "función en la vida es contar historias", pero siempre había visto un tema "delicado" escribir de toros "porque es fácil caer en los tópicos". "Mientras me dedicaba a escribir mis novelas, conocí a Ruiz Muñoz", quien lo invitó a verlo torear a puerta cerrada y, "poco a poco, me vi involucrado en la vida de este torero" hasta que un día, viéndolo torear, Aranguren comprendió, emocionado, que "los toros hay que contarlos". "Aquella tarde decidí que merecía la pena que hubiera gente que fuese feliz viendo torear a Ruiz Muñoz", aseguró el escritor.

Por su parte, el torero José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero, afirmó que los profesionales "nos metemos tanto que se nos olvida contarlo y necesitamos de las otras artes, de gente como Miguel", expresó en relación con el libro "Toros para antitaurinos".

"No es un libro taurino común, sino más profundo. Tiene cinco relatos muy simpáticos y taurinos que os van a sorprender y una gran cantidad de información que incluso yo no sabía", reconoció el torero. Al finalizar el acto, Aranguren dedicó ejemplares de su publicación a quienes la adquirieron.

En el preludio del coloquio, Aranguren y Ruiz Muñoz visitaron la plaza de toros de la ciudad junto al alcalde, Carlos Rodríguez, y José Luis Prieto, así como otros miembros de la Asociación Internacional de Tauromaquia.