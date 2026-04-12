El Ayuntamiento de Toro valorará en breve las ofertas para organizar la feria taurina de San Agustín

El Ayuntamiento de Toro procederá en los próximos días a valorar las propuestas presentadas al procedimiento convocado para licitar el contrato de organización de los espectáculos de la feria taurina de San Agustín, que se celebrará en agosto, cuyo presupuesto base de licitación ascendía a 96.800 euros.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, según ha confirmado el Ayuntamiento, continúa el procedimiento con la apertura de plicas que se llevará a cabo la próxima semana, un trámite que el Ayuntamiento define como "clave" para conocer y evaluar las ofertas presentadas por las empresas interesadas en optar a la adjudicación del contrato.

A partir de ese momento, los servicios técnicos municipales llevarán a cabo el análisis y valoración de las propuestas conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones, con el objetivo de seleccionar la oferta más ventajosa y garantizar la calidad de los festejos.

Una vez resuelto el proceso de adjudicación, el Ayuntamiento trabajará de manera coordinada con la empresa seleccionada en la elaboración de un cartel taurino de la máxima calidad, acorde a la relevancia de la feria de San Agustín y a las expectativas de vecinos, peñas y aficionados.

Otros procedimientos

En esta misma línea de impulso a la gestión municipal, el Consistorio continúa avanzando en otros procedimientos de contratación, como la licitación de la línea de media tensión destinada a suministrar energía eléctrica al Parque de Bomberos, reflejo del compromiso con la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras.

El Ayuntamiento de Toro subraya que todos estos procesos se desarrollan bajo los principios de transparencia, concurrencia y rigor administrativo, garantizando la igualdad de oportunidades entre licitadores y la correcta gestión de los recursos públicos.