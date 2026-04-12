Asamblea general de la cofradía de la Virgen de la Soledad en Toro: día y hora

La cofradía Virgen de la Soledad de Toro celebrará el viernes 17 de abril la asamblea general en la que abordará diferentes puntos de interés para los cofrades. La reunión tendrá lugar, a partir de las 19.00 horas, en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina y dará comienzo con el rezo de preces. A continuación, se procederá a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Durante la asamblea, la junta directiva también expondrá las cuentas de la cofradía y, acto seguido, la presidenta procederá a dar lectura a su informe de gestión. La reunión concluirá con los ruegos y preguntas y con el pago de las cuotas pendientes si las hubiera.