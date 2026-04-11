"La luz, a pesar de todo": La exposición de la pintora Luz Serrano en Toro que "ilumina" el exilio

La exposición de la pintora Luz Serrano sobre el exilio, titulada “La luz, a pesar de todo”, se ha inaugurado este viernes 10 de abril en la Casa de Cultura, donde podrá contemplarse hasta el próximo viernes 25. La muestra se enmarca dentro del hermanamiento entre Toro y Condom (Francia), así como en el proyecto cultural “Formas de leer el Vacío”.

Durante la presentación, Serrano expresó que su vida “no ha sido un río largo de tranquilidad” y que “libre de imaginar días mejores”, comenzó a abordar el exilio en sus obras.

A partir de entonces, añadió que en sus lienzos comenzaron a surgir “siluetas enigmáticas vestidas de manera atemporal, sin ojos, sin sonrisas, pero con maletas, bultos” y, en ocasiones, con una niña pequeña en brazos. En ellos, continuó, “estaban mis padres: Braulio y Vicenta”, a quienes “yo seguía con mi pincel, con emoción y cierto éxito, caminando con dignidad”.

La pintora Luz Serrano expone en Toro "La luz, a pesar de todo". / Yago Costoya

Michel- Henry, el vicepresidente del comité de hermanamiento entre Toro y Condom, añadió que Serrano “tiene una gran confianza en la vida y su pintura no es ni amarga ni nostálgica”. Expresó que “cada uno vivimos en un exilio; el exilio de lo que fuimos y de aquello que soñamos ser”, señalando que la pintura de la artista “nos da la confianza en una luz frágil y obstinada”.

El concejal de Cultura, Javier López, explicó que esta exposición se enmarca dentro del hermanamiento entre Toro y Condom, “que lleva en marcha más de 35 años”. Además, detalló que también se incluye en el proyecto cultural “Formas de leer el Vacío”, en el que se presentarán distintas iniciativas hasta la celebración de la IV Feria del Libro, que tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Serrano reconoció que “es un honor” representar el hermanamiento, agradeciendo a sus amigos y a Cristina Tamames, Cristín y Michel- Henry, “que iniciaron esta exposición y que, desde hace unos meses, me van acompañando con entusiasmo hasta conseguir alejar la duda que atormenta a cada artista”.

El músico Fernando Barba, interpretando una pieza durante la inauguración de la exposición. / Yago Costoya

Durante las ponencias también hubo agradecimientos al Ayuntamiento de Toro y al Ayuntamiento de Condom, como a sus respectivos alcaldes, Carlos Rodríguez y Jean-François, así como a representantes del comité de hermanamiento y al personal de la Casa de Cultura por la colaboración en la exposición.

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Tras las intervenciones, el músico Fernando Barba interpretó cuatro piezas que, por su armonía menor, señaló que “podríamos establecer una conexión entre la historia reciente y triste de España, la pintura de Luz y la música”.